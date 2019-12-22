'Tenkil' dönemini anlatan kitap: Umuda Tutunmak

Mina Leyla’nın kaleme aldığı "Umuda Tutunmak: Meriç’ten Geçiyordu Özgürlüğe Giden Yollar" başlıklı kitap Süreyya yayınları tarafından yayımlandı.





Yayınevi kitapla ilgili, “Bu kıyım sürecinde mesnetsiz suçlarla işlerinden atılanlar, malı-mülkü talan edilenler, hapsedilenler, işkenceye ve hakarete maruz kalanlar; kitapları, dergileri, gazeteleri suç delili sayılanlar, evlerinden ve vatanlarından edilenler… Ve tarihin bu konuda referans alacağı eserler artık yazılmaya başlandı. 'Umuda Tutunmak' bu kıyım dönemini anlatmak üzere yayımlanmış ilk eserlerden biri. Mina Leyla eli kalem tutan birçok fikir insanı gibi bu zulme hedef olmuş ve soluğu yurtdışında almış bir yazar. Bir taraftan gurbet ellerde hayatını idame ettirmeye çalışırken, diğer taraftan yüzbinlerin maruz kaldığı bu zulmü tarihe not etmek için harekete geçmiş. Yazar, 'Set Them Free' projesi kapsamında gönüllü arkadaşlarının da yardımlarıyla yaşananları kayıt altına almak üzere yüzlerce kişiyle görüşme yapmış. Bunlardan sadece sekizinin hikayesini bu kitap için derlemiş." ifadelerini kullandı.













Yazar Mina Leyla kitabı hazırlamaktaki maksadını anlatırken şunları ifade ediyor: “Bu kitap, kendilerine başka seçenek bırakılmadığı için varını yoğunu bir kaçakçıya teslim edip, sonra da Meriç’in serin sularında şehit olan masumları unutturmamak için yazıldı. Adeta bir açık ve kapalı cezaevine dönüştürülen canım ülkemdeki mağdurların yaşadığı acılara tercüman olmak için yazıldı. Bavuluna sığdırdığı kederleri kendisine kamçı yapanların, sürgün edildikleri ülkelerde bir fidan gibi yeniden sürgün verme gayretine girenlerin adına yazıldı. Bu kitap, toplumun orta yerinde fakat toplumdan tecrit edilmiş bir halde yaşamanın, her kapı çalınışında yüreği ağzına gelmenin, çocuğunu gönül rahatlığıyla parka bile götürememenin, kendi devletin tarafından terörist diye yaftalanmanın kitabı.”





Kitapta anlatılanların her biri yaşanan zulmün boyutlarını sergiliyor. Bir taraftan yaşanan acılara gözyaşlarıyla tanıklık ettirirken, diğer taraftan yeni hicret diyarlarında yeşeren tohumlarla gönüllerimize inşirah veriyor.”