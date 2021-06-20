Tenkil kurbanları Viyana’da anıldı





Meriç’te kaybedilen canlar 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde Avusturya Viyana’da düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Tuna Nehri kıyısında düzenlenen tenkil kurbanları anma programı “Grüß Gott Österreich İnisiyatifi” tarafından organize edildi.



Etkinlik, ülkelerinde zulme uğradıkları için Avusturya’ya sığınan ve burada yaşamaya devam eden mülteciler ile onlara kucak açan Avusturya halkının katılımıyla düzenlendi.





Katılımcılar önce Tuna Nehri’nin kıyısında bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında şu satırlara yer verildi:









"Türkiye’de uzun süredir insan hak ve özgürlükleri, evrensel ilkelere, uluslararası sözleşmelere, yasalara ya da insani değerlere göre değil iktidarın tanımlamasına, takdirine ve lütfuna göre belirleniyor.









15 Temmuz 2016 sözde darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler hükümet tarafından yasalaştırıldı. Ülkedeki sıradan vatandaşlar terörist ilan edildi ve zulüm gördü.”





Önce Kürtler ve Aleviler, şimdi Hizmet Hareketi…





“Bugünlerde ise Türkiye’de Hizmet Hareketi mensuplarına ve sevenlerine, Kürtlere ve Alevilere aynı zulüm uygulanmaktadır. Maalesef bu insanlar çaresizce ülkelerini terk edip güvenli başka ülkelere iltica etmek zorunda kalıyorlar. Bu insanlara kucak açan ülkelerden birisi olan Avusturya devletine ve halkına sonsuz teşekkür ediyoruz.





Vatanlarından çıkmak zorunda bırakılan insanlar bu yolculuk esnasında maalesef canlarını verdiler. Onlarca çocuk ve yüzlerce yetişkin insan bu yolculukta hayatlarını kaybettiler. Bugün biz buraya Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle, yolda hayatlarını kaybeden arkadaşlarımızı ve evlatlarımızı hatırlama ve anma programı nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Biliyoruz onları Cennete uğurladık ve Şimdi Tuna’ya bıraktığımız bu gülleri onlara armağan ediyoruz. Hepsinin ruhu şad olsun. Hepsini saygı ve sevgiyle anıyoruz.”













Tuna’da sessiz yürüyüş…





Katılımcılar basın açıklamasının ardından ellerinde kayıpların fotoğraflarının olduğu pankartlarla bir “sessiz yürüyüş” gerçekleştirdi. Tenkil sürecine ve mağdurlara işaret eden el ilanları dağıtan katılımcılar Tuna nehri kıyısında çiçek bırakma eylemi gerçekleştirdi. Meriç’te ve Ege’de kaybettiğimiz her bir çoçuk için Tuna’ya beyaz gül bırakıldı. Tuna nehri kıyısındaki etkinliğin ana sloganı ise şu oldu:





“İnsanlar, çocuklar uyurken sessiz olmalı, ama ölürken değil!”







