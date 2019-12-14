Tenkil Müzesi Almanya'daki ilk durağı Kassel'de kapılarını açtı

Vera Kassel e.V Derneği'nin ev sahipliğini yaptığı Tenkil müzesi Türkiye’de Hizmet Hareketine mensup insanlara yapılan zulmü gezici müze konseptinde anlatıyor
Müze kapılarını bir kokteyl ile açtı. Daha sonra Kassel'de yaşayan Alman ve Türk misafirler için bir panel düzenlendi.
YAŞADIKLARINI ANLATTILAR
Tenkil sürecinin mağdurlarından Yunanistan’ın başkenti Atina’da hayatını kaybeden Esma Uludağ’ın eşi Mehmet Ali Uludağ ile eşi ve 3 çocuğunu Meriç'te kaybeden Murat Akçabay yaşadıklarını anlattı.
Akçabay: “Bu günlerin geçeceğine ve bir gün suçluların cezalandırılacağına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
DR.RATGEBER:”ZULÜM SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”
Gecenin dikkat çeken bölümlerinden biri de Siyaset Bilimci, hukukçu, Birleşmiş Milletler insan hakları savunucusu Dr.Theodor Rathgeber idi. Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerine vurgu yapan Dr.Ratgeber “Türkiye’deki durumun değişeceğine dair ümitvar olduğunu ve zulümlerin sürdürülebilir olmadığını” söyledi. Tanınmış hukukçu Tenkil Müzesi ile ilgili de önemli bir ayrıntı paylaştı ve özellikle serginin girişinde bulunan, hapisteki bebekleri temsil eden maketin durumun vahametini yeterince ortaya koyduğunu belirtti.
Zaman zaman izleyicilerin göz yaşlarını tutamadığı panelde duygusal anlar yaşandı.
Panel sonunda misafirler sergilenen eşyaları tek tek gezdiler
21. Yüzyılda yaşanan bu zulmü dünyaya duyurulması amacıyla kurulan müzede işkencede vefat eden, kaçırılan, cezaevlerinde hukuksuzca tutulan, vatanını terk ederken hayatını kaybedenlerin eşyaları sergileniyor.
Müzenin dikkat çeken bölümlerinden biri de Türkiye'deki hapishanelerde tutulan bebeklerin ve annelerin sembolize edildiği hücre köşesiydi
Müze ziyaret vakitleri
Tarih: 13-15 Aralık 2019
Saat: 11:00—19:00
Adres
Kassel Kultur Bahnhof Südflügel
Rainer-Dierichs-Platz 1, 34117 Kassel