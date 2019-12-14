Tenkil Müzesi Almanya'daki ilk durağı Kassel'de kapılarını açtı

YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Tenkil sürecinin mağdurlarından Yunanistan’ın başkenti Atina’da hayatını kaybeden Esma Uludağ’ın eşi Mehmet Ali Uludağ ile eşi ve 3 çocuğunu Meriç'te kaybeden Murat Akçabay yaşadıklarını anlattı.

Akçabay: “Bu günlerin geçeceğine ve bir gün suçluların cezalandırılacağına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

DR.RATGEBER:”ZULÜM SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”





Gecenin dikkat çeken bölümlerinden biri de Siyaset Bilimci, hukukçu, Birleşmiş Milletler insan hakları savunucusu Dr.Theodor Rathgeber idi. Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerine vurgu yapan Dr.Ratgeber “Türkiye’deki durumun değişeceğine dair ümitvar olduğunu ve zulümlerin sürdürülebilir olmadığını” söyledi. Tanınmış hukukçu Tenkil Müzesi ile ilgili de önemli bir ayrıntı paylaştı ve özellikle serginin girişinde bulunan, hapisteki bebekleri temsil eden maketin durumun vahametini yeterince ortaya koyduğunu belirtti.