Tenkil Müzesi, BM’de Kadın Hakları Paneli Düzenliyor

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 67. Oturumu toplantıları New York’ta devam ediyor. Perşembe günü Tenkil Müzesi, oturumlar kapsamında çok önemli bir panel gerçekleştirecek.





‘’Özgürlük ve Haklar için Mücadelede Öncülük eden kadınlar’’ başlıklı panelde Türkiyeli, Afganistanlı ve İranlı kadınlar ülkeleri için yaptıkları hak mücadelelerini anlatacak. Katılımcılar, dünyada kadınlara yönelik en çok hak ihlalinin yaşandığı bu üç ülkeye ilişkin tecrübelerini aktaracak, ülkelerindeki kadın sorunlarını Birleşmiş Milletler platformuna taşıyacak.





Panele; Türkiye’den işkence altında öldürülen öğretmen Gökhan Açıkkolu’nun eşi Tülay Açıkkollu, 1990’lı yıllarda ailesi ile birlikte Afganistan savaşından kaçmak zorunda kalan aktivist Nilab Taufiq ve İranlı kadınların hak mücadelesi için çalışan aktivist Daniela Sepehri katılacak.





Tülay Açıkkollu aynı zamanda Tenkil Müzesi Derneği kurucularından ve eşi hapishanede işkenceden dolayı hayatını kaybettiği andan itibaren işkence ile mücadeleye devam ediyor.





Panelde, hem bireysel, hem de birlikte bu farkı oluşturan kadınların sağladıkları pozitif değişimi ve hak bazlı mücadeleyi nasıl geliştirdikleri masaya yatırılacak.





Online yapılacak panele dünyanın her tarafında aşağıdaki linke kayıt yaptırarak katılabilirsiniz. ‘’Kayıt linki: https://bit.ly/3YXwWeR’’





Tenkil Müzesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Kara, herkesi panele kayıt olmaya ve katılmaya davet etti.





Her yıl yapılan Kadının Statüsü Komisyonu oturumlarında; Birleşmiş Milletlere üye devletlerin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından binlerce sivil toplum kuruluşu tarafından kadınların ve kız çocuklarının sosyal ve ekonomik kalkınmaları, kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi, etkin karar verici pozisyonlara gelmeleri, kız çocuklarının eğitimi, kadınların bilim ve teknoloji sektöründe yer alması, kadın gazetecilerin sürdürülebilir barışın inşasına yönelik katkıları gibi birçok konu ele alınıyor.





