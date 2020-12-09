Tenkil Müzesi Derneği üyelerini bekliyor

Dernek, özellikle Türkiye’deki insan hakları ihlallerini, 5 yılı aşkındır süren ve özellikle 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra sistematik hale dönüşen Tenkil Süreci mağdurlarının sesi olmaya çalışıyor. Tenkil Müzesi Derneği, tenkil mağdurlarının manevi değeri yülksek eşyalarının sergilendiği gezici bir müzenin sorumluluğunu da taşıyor.





Avrupa’nın Brüksel, Limburg (Belçika), Kassel (Almanya) şehirlerinde sergi ve konferans gibi etkinlikler yapan derneğinin resmi işlemlerinin tamamlandığını belirten Tenkil Müzesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Uludağ, “Tenkil sürecinde mağdur olan veya mağduriyetlere ve insan hakları ihlallerine duyarlı, demokratik, hukukun ve evrensel insan haklarına inanan herkesi derneğimize üye olmaya davet ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.







Tenkil Müzesi Derneği’ni üyelik süreci başlatmak için ekteki linkten (https://tenkilmuseum.com/mitgliedschaftsformular/?lang=tr) ve derneğin resmi internet adresi www.tenkilmuseum.com’dan bilgi edinilebiliyor.





Tenkil Müzesi Yönetim Kurulu’nda, Yunanistan’da eşi Esma Uludağ’ı kaybeden Mehmet Ali Uludağ, işkence ile öldürülen öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun eşi Mümine Tülay Açıkkollu, Yasemin Aydın El Hassan, Meriç’te eşi ve çocuklarını kaybeden Murat Akçabay, gazeteciler Halit Soylu ve Yasin Kesen gibi isimler yer alıyor.