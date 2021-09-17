Tenkil Müzesi Tanıtım ve Destek Buluşması 18 Eylül'de

Onlar acılarını yüreklerine gömdüler. Kendi mağduriyetlerini anlatmak değil, aktivist kimlikleriyle Tenkil'i tarihe not düşmek, farklı dillerle tüm dünyaya ve gelecek nesillere duyurmak üzere yola çıktılar.







Aliya'nın 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır' sözünden ilhamla bu utancı unutturmamak üzere Tenkil Müzesi'nin kuruluşuna öncülük ettiler.





Sizleri Tenkil Müzesi'nin ve yeni projelerinin tanıtılacağı geceye davet ediyorlar. TENKİL MÜZESİ TANITIM ve DESTEK BULUŞMASI 18 EYLÜL TSİ 21.00'da MC TV ve Hizmetten YouTube kanalında





Tenkil Süreci, Türkiye’nin üzerine adeta bir karabulut gibi çöktü. Hukuksuzluklara her geçen gün

bir yenisi daha ekleniyor.Tenkil Müzesi Derneği olarak yapılanları tarihe not düşüyoruz.

Zulmü duyurmak için çıktığımız yolda sizlerin desteğini yanımızda hissetmek istiyoruz.

Metin Yıkar moderatörlüğünde gerçekleştirileceğimiz, çok sayıda konuğun katılacağı,

CANLI tanıtım ve destek programına sizleri de bekliyoruz.





Yer:MCEU TV ve Hizmetten YouTube Kanalı





18 Eylül 2021 Cumartesi





?20.00 Berlin Saati

?21.00 İstanbul Saati

?14.00 Newyork Saati

?19.00 Londra Saati



