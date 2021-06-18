Tenkil sürecinde adam kaçırmalar, masaya yatırılıyor

İktidarın farklı ülkelerde MİT aracılığıyla hayata geçirdiği hukuksuz adam kaçırmalar gündemdeki sıcaklığını koruyor. Tenkil Müzesi Derneği de Kırgızistan’da Sapat Eğitim Kurumları eski Genel Müdürü Orhan İnandı’nın 31 Mayıs tarihinde kaçırılması ve Bişkek'teki Türk büyükelçiliğinde tutulmasıyla yeniden gündeme taşınan adam kaçırmaları özel bir panelde ele alacak.





ÖZEL KONUKLAR KATILACAK





19 Haziran Cumartesi günü Avrupa saatiyle 20.00’de başlayacak panele Eğitimci İnandı’nın eşi Reyhan İnandı ile kardeşi Selahattin Gülen MİT tarafından Kenya’dan kaçırılan gazeteci Kemal Gülen, yine Malezya’dan kaçırılan ve Türkiye’ye götürülerek tutuklanan, hastalığına rağmen cezaevinde kötü şartlarda tutulan İsmet Özçelik’in eşi Hatice Özçelik katılacak.







Gazeteci Fatih Akalan’ın moderatörlüğünü yapacağı, ihraç hakim Kemal Karanfil ve Tenkil Müzesi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Halit Soylu’nun da katılacağı programda Orhan İnandı için yapılmış bir belgeselin ilk kez gösterimi yapılacak.





Programda ayrıca gazeteci-yazar Herkül Millas’ın kaçırılmalarla ilgili özel açıklaması yayınlanacak.





‘Tenkil Süreci’nde Kaçırılmalar’ başlıklı panelde ayrıca derneğin hayata geçirdiği ‘www.tenkilmemorial.org’ web adresinde yayınlanmaya başlanan Tenkil Hafıza Merkezi projesinin de kısa bir lansmanı yapılacak. Etkinlikle Türkiye’nin başta Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirdiği daha sonra Orta Asya ve Afrika ülkelerine hukuksuz bir şekilde taşıdığı kayıp ve kaçırılmaların dünya kamuoyuna duyurulması hedefleniyor.





MCEU VE TR724'TEN ORTAK YAYIN





MCTv ve TR724 youtube kanallarından canlı yayınlanacak program 19 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 21.00, Avrupa saatiyle 20.00, Kırgızistan saatiyle 00.00, Amerika ve Kanada saatiyle 14.00’te gerçekleştirilecek



