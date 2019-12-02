Samanyolu Haber /Gündem / Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı /02 Aralık 2019 17:30

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Susturulmuş Türkiye’nin Savunucuları (Advocates of Silenced Turkey – AST) adlı insan hakları kuruluşu ABD New Jersey eyaletinde Tenkil sürecinde vefat edenler için Taziye ve anma programı düzenledi

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı



Türkiye'de hizmet gönüllülerine uygulanan 'tenkil sürecinde' şu ana kadar bilinen 278 kişi vefat etti. 
Kimisi işkence altında kimisi de itibar suikastlarına dayanamadığı için ya üzüntüden hastalanarak vefat etti.  Kimisi de hayat hakkı tanınmadığı için düştüğü yollarda toprağa düştü 

ABD'nin New Jersey eyalatinde vefat edenler için TAZİYE, ANMA ve BEN NE YAPABİLİRİM programı düzenlendi. AST tarafından düzenlenen programa yaklaşık 350 kişi katıldı 

Asım Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı programda İlahiyatçı – Yazar İsmail Büyükçelebi, Reşit Haylamaz ve Emine Eroğlu birer konuşma yaptı. 

Porgramda eşi bu süreçte vefat eden Esma Uludağ'ın eşi Mehmet Ali Uludağ ile Haline Gülsu'nun annesi video mesajları izletildi Program başında ve sonunda açılan sergide Vefar edenler için açılan sergi büyük ilgi gördü . 

Program indirilen hatimler için yapılan dua ile sona erdi  
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