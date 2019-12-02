Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı









Türkiye'de hizmet gönüllülerine uygulanan 'tenkil sürecinde' şu ana kadar bilinen 278 kişi vefat etti.

Kimisi işkence altında kimisi de itibar suikastlarına dayanamadığı için ya üzüntüden hastalanarak vefat etti. Kimisi de hayat hakkı tanınmadığı için düştüğü yollarda toprağa düştü





ABD'nin New Jersey eyalatinde vefat edenler için TAZİYE, ANMA ve BEN NE YAPABİLİRİM programı düzenlendi. AST tarafından düzenlenen programa yaklaşık 350 kişi katıldı





Asım Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı programda İlahiyatçı – Yazar İsmail Büyükçelebi, Reşit Haylamaz ve Emine Eroğlu birer konuşma yaptı.





Porgramda eşi bu süreçte vefat eden Esma Uludağ'ın eşi Mehmet Ali Uludağ ile Haline Gülsu'nun annesi video mesajları izletildi Program başında ve sonunda açılan sergide Vefar edenler için açılan sergi büyük ilgi gördü .





Program indirilen hatimler için yapılan dua ile sona erdi