Tenkil sürecinden mağdur olan eğitimcilerden Fatih Keskin'e destek

Türkiye'deki tenkil sürecinde yurt dışına çıkmak zorunda kalan eğitimcilerin oluşturduğu 'Kırık Tebeşir ' Platfromu üyeleri Bosna Hersek'te gözaltına alınan Öğretmen Fatih Keskin için bir açıklama yayınladılar





Platformun sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklama şöyle :





Hukuksuz bir şekilde insan kaçırmaya dur diyoruz…





15 yıldır Bosna Hersek’in Bihaç kentinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Richmond Park Bihaç Koleji’nin Türk vatandaşı müdürü Fatih Keskin’in zorla götürülme tehdidi ile önce Una-Sana Kanton Polis merkezine çağırıldı, daha sonra da Göçmen Merkezi’ne götürüldü ve gözaltına alındı.





Tutuklayan kişilerce dahi neden tutuklandığı ifade edilemeyen Fatih Keskin ağır kış şartlarında kalorifersiz soğuk bir ortamda kötü muameleye maruz bırakılmıştır. İnsanlık onuruna yakışmayan muameleye tabii tutulmak uluslararası insan haklarına aykırıdır.





Türkiye’de Erdoğan rejiminin 15 Temmuz 2016 sonrası yüzlerce hizmet gönüllüsü ve Türk vatandaşlarını yurt içinde ve yurt dışında kaçırdığını ve işkence ettiğini biliyoruz. Eğitimci Fatih Keskin de 15 yıldır çalıştığı Bosna Hersek’ten benzer usuller ile Türkiye’ye kaçırılıp cadı avına maruz bırakılmak isteniyor. Bosna Hersek yönetiminin ve yargısının Erdoğan rejimi ile işbirliği yapmayacağını ümit ediyoruz.

International Broken Chalk (Uluslararası Kırık Tebeşir) Association olarak Bosna Hersek yönetim ve yargısının Kendi Anayasalarına ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyor ve Fatih Keskin’in en kısa zamanda serbest bırakmasını talep ediyoruz.

Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, diğer kuruluş ve insan hakları savunucularını Fatih Keskin’in uğramış olduğu hukuksuzluğun takipçileri olmalarını ve gerekli girişimlerde bulunacaklarını ümit ediyoruz.





Mağduriyetlere maruz kalmış eğitimciler ve International Broken Chalk (Uluslararası Kırık Tebeşir)Association olarak hukuksuz kaçırılmaları kınıyor ve hukuksuzlukları durdurun çağrısı yapıyoruz. IBCA olarak konunun takipçisi olacağız. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

INTERNATIONAL BROKEN CHALK ASSOCIATION



