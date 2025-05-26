Tenkil ve Together 62 bin kişinin katıldığı festivalde önemli mesajlar verdi

Etkinliğe Hizmet Hareketi adına katılan Tenkil Müzesi ve Finlandiya TOGETHER Platformu, ortak bir stant açarak Türkiye'de yaşanan ağır insan hakları ihlallerine dikkat çekti. 700’ün üzerinde Fin vatandaşı, bu standı ziyaret ederek yaşanan mağduriyetleri bizzat dinledi. Ziyaretçi defterine yazılan yorumlar dikkat çekici bir duyarlılığın göstergesi oldu.









“İnançlar Arası Diyaloğun Somut Örneği”

Festivalde stand konusunda yorum yapan önemli isimlerden biri olan Katri Kuusallio, Finlandiya’daki Dinler Arası İş Birliği Forumu’nun İcra Direktörü olarak, Hizmet gönüllülerinin barışçıl iş birliğinden oldukça etkilendiğini belirtti. Kuusallio, gençlerin aktif katılımı, dinler ve kültürler arası uyumun örnek bir biçimde yansıtıldığını vurguladı.





Tenkil Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Kara ve Together Platformu Başkanı Veli Çağlar, yaptıkları açıklmalarda Türkiye’deki sistematik ihlalleri hatırlatarak, barış için adalet, şeffaflık ve empatiye ihtiyaç olduğunu ifade etti.









İki Hikâye, Bir Sessiz Çığlık: Sümeyra ve Nahit Emre

Standın en çok ilgi gören bölümlerinden biri, trajik mağduriyet hikâyelerinin anlatıldığı alan oldu. Ziyaretçilere anlatılan 15 yaşındaki Sümeyra Gelir’in hikâyesi, annesi cezaevindeyken kardeşlerine bakmak zorunda kalan, epilepsi hastası bir kız çocuğunun evde yalnız başına ölmesiyle son bulduğuydu. Sümeyra’nın tişörtü, sembolik bir anı olarak stantta sergilendi.





Bir diğer hikâye ise, Galata Kulesi'nden atlayarak hayatına son veren hukuk öğrencisi Nahit Emre Güney’e aitti. 15 Temmuz sonrasında ailesiyle birlikte büyük baskılara maruz kalan Güney’in, psikolojik yıpranma sonucu intiharı, stantta anlatılan en sarsıcı olaylardan biriydi. Nahit Emre’nin hikayesini anlatan afiş stantta yer aldı.





Bu anlatımlar karşısında ziyaretçilerin boğazı düğümlendi ve duygusal anlarda yaşandı.









“Barış Eğitimle Başlar, Diyalogla İnşa Edilir”

Hizmet gönüllüleri festival boyunca “Barışın dört sütunu” olarak tanımladıkları eğitim, diyalog, sosyal yardımlaşma ve şiddetsizlik kavramlarını vurgulayan sunumlar gerçekleştirdi. Yapılan sunumlarda şu çarpıcı istatistikler öne çıktı:





UNESCO: Eğitimli bireyler şiddete %43 daha az başvuruyor.

Pew Araştırması: Yüksek eğitimli kişiler diplomasiye %73 daha fazla yöneliyor.

OECD: Kadın eğitimi, kuşaklar arası barışı güçlendiriyor.

Dünya Bankası: İlköğretimde %10’luk artış, iç savaş riskini %4 azaltıyor.





Diyalog, Kültürel Zenginlik ve Umut

Standtta ayrıca, kültürlerarası diyaloğun şiddeti azalttığı, farklı din ve milletlerden gençlerin bir araya geldiği projelerin barışı teşvik ettiği vurgulandı. Özellikle IFLC Uluslararası Dil ve Kültür Festivali, House of One, Erasmus+ gibi programlar örnek olarak sunuldu.





Festivalde dikkat çeken mesajlardan bazıları şunlar oldu:

“Bir göze bir göz, tüm dünyayı kör eder.” — Gandhi

“Barışa giden yol, barışın kendisinden geçer.” — Martin Luther King Jr.

“"Her türlü şiddet ve terör -kim tarafından gelirse gelsin- kınanmalıdır."— Fethullah Gülen





Son Söz: Sessiz Mücadele

Hizmet Hareketi gönüllüleri, Türkiye’de uğradıkları baskılara rağmen şiddet yoluna başvurmadıklarını, barışçıl ve hukuki yollarla mücadeleyi sürdürdüklerini vurguladlar. “Birbirine yardım eden toplumlar, silahlardan çok zarafetin önemli olduğu bir dünya kurar” mesajı, standın özeti gibiydi.