Tenkilde kaçırılmalar ve Hakan Fidan’ın MİT’i

Tayyip Erdoğan iktidarının farklı ülkelerde MİT aracılığıyla hayata geçirdiği hukuksuz adam kaçırmalar gündemdeki sıcaklığını koruyor. Tenkil Müzesi Derneği de Kırgızistan’da Sapat Eğitim Kurumları eski Genel Müdürü Orhan İnandı’nın 31 Mayıs tarihinde kaçırılması ve Bişkek’teki Türk büyükelçiliğinde tutulmasıyla yeniden gündeme taşınan adam kaçırmaları özel bir panelde ele aldı.





Panele eğitimci Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı ile Kenya’da kardeşi MİT tarafından kaçırılan gazeteci Kemal Gülen, yine Malezya’dan kaçırılan ve Türkiye’ye götürülerek tutuklanan, hastalığına rağmen cezaevinde kötü şartlarda tutulan İsmet Özçelik’in eşi Hatice Özçelik katıldı





Gazeteci Fatih Akalan’ın moderatörlüğünü yaptığı, ihraç hakim Kemal Karanfil ve Tenkil Müzesi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Halit Soylu’nun da yer aldığı programda Orhan İnandı için yapılmış bir belgeselin ilk gösterimi yapıldı













AZINLIKLARA YAPILANLAR ŞİMDİ GÜLEN HAREKETİ’NE YAPILIYOR





Tenkil Müzesi Derneği’nin MİT eliyle yapılan adam kaçırmalarla ilgili yayını için konuşan yazar Herkül Milas, “Azınlıklara karşı yapılanlarla Hizmet grubuna yapılanlar arasında çok büyük benzerlikler var” dedi.





Tenkil Müzesinin sosyal medya hesabından paylaşılan konuşmasında Herkül Milas, “Azınlıklara karşı yapılanlarla Hizmet grubuna yapılanlar arasında çok büyük benzerlikler var. Hukuk çalışmadı. Türkiye’de hiçbir zaman hukuk bize karşı tarafsız olmadı. Karakola bile işimiz düşünce panik oluyorduk. Çünkü orada hakkımızı bulamayacağımızı biliyorduk. Karakoldan başlıyordu işler… Yapılanlarda öyle gaddarlık acımasızlık aynı vardı. Mallarına el koyma aynı şeyler. Biz bunu yaşadık. Kaçırtma bu” dedi.