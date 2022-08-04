Tenkil'in sembol isimlerinden öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun hayatı kitap oldu

15 Temmuz'un ardından başlayan tenkil sürecinde, emniyette gördüğü işkence sonucu hayatını kaybeden öğretmen Gökhan Açıkkollu'nun hayatı kitap oldu. Kitapta işkencenin üzerinin nasıl kapatıldığı, bütün yargı kurumlarının işkencecileri korumak için neler yaptığı ayrıntılı olarak anlatılıyor. Eşi Tülay Açıkkollu’nun anlatımıyla 2 yılda hazırlanan kitabı Mina Leyla kaleme aldı.







Hizmetten.com'un haberine göre 15 Temmuz’dan sonra gözaltına alınan ve 13 gün boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sistematik işkenceye maruz bırakılan KHK’lı öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun hayatı kitaplaştırıldı. 23 Temmuz gece yarısı darp edilerek gözaltına alınan panik atak ve ağır şeker hastası Açıkkollu, 5 Ağustos 2016’da işkenceye bağlı kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti.





Görgü tanıklarının ifadeleri sonrası Açıkkollu’nun tutulduğu nezarethanenin kamera görüntüleri talep edildi. Avukatlar 13 günlük kamera kayıtlarının tamamını isterken savcı sadece 1 saat 25 dakikalık kalp krizi anına ilişkin görüntüleri dava dosyasına koydu. Açıkkollu’nun ölüm anına ait görüntüler 3 yıl önce yayınlamıştı.





Konya’da defnedilen Açıkkollu’nun ailesinin hukuk arayışı devam ediyor. Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fidancı imzalı rapora göre Gökhan Açıkkollu, işkence ve ilaçlarına erişiminin engellenmesi gibi nedenlerden dolayı kalp krizi geçirdi. Vefatının ardından ailesi işkencecilerden şikayetçi olmuş, ancak savcılık “Kovuşturmaya gerek yoktur” kararı vererek soruşturmayı kapatmıştı. Aradan geçen 6 seneye rağmen KHK’lı öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun ölümünden sorumlu olanlar hukuk önüne çıkartılmadı ve herhangi bir ceza almadı.







