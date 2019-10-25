Tepeden tırnağa... İşte kalem kalem yeni vergi paketi!

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, meclise sunulan 45 maddelik kanun teklifi şu şekilde:







- Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden elde edilen hasılat vergi kapsamına alınacak. Dijital hizmet sağlayıcı mükellef olacak. Dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7.5. Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 1’e indirebilecek ya da iki katına çıkarabilecek.





- Otel, tatil köyü, pansiyon, kamping gibi tesislerdeki hizmetlerden “konaklama vergisi” alınacak. Mükellef hizmeti veren olacak. Vergi ise konaklayandan alınacak. Oran yüzde 2. Aralık 2020’ye kadar yüzde 1.





- Kiralık araç hizmeti sunanlar, kullandıkları araçlara ait gideri serbest meslek kazancından indiremeyecek.





- Gelir vergisi tarife dilimleri 4’ten 5’e çıkacak. İlk 4 dilimdeki oranlarda değişiklik olmayacak. 500 bin TL’nin üzerinde kazancın vergi oranı yüzde 40 olacak.





Muafiyet kalkacak





- Kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı binde 1’den binde 2’ye çıkacak. Spekülatif amaçlı döviz alım satımının önlenmesi için Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiler artırılacak.





- Döviz hesaplarından elde edilecek faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15’ti. Cumhurbaşkanı bir katına kadar artırabilecek.





- Spor hakemlerinin ücretlerdeki istisnası kaldırılacak. En üst liglerdeki sporculara ücretlerden yapılan tevkifat oranı yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak.







- Tapu tarafından belirlenmiş değeri 5 milyon TL ve üzerindeki taşınmazlardan “değerli konut vergisi” alınacak.





EK BORÇLANMA





- Yargılama sırasında istinaf veya temyizden vazgeçilmesi halinde verginin bir kısmı veya cezadan vazgeçilecek.





- TMO’nun ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları Kamu İhali Yasası dışına çıkarıldı. DMO’nun idareler adına taşıt alım, kiralama, akaryakıt alımı, ilaç, tıbbi malzeme alımları da kapsam dışında.





- İlk 7 ayda yasal borçlanma limitini aşan Hazine’nin net borç kullanma tutarı 70 milyar lira artırıldı.