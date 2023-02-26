Tepki büyüyor: Beşiktaş tribünleri de hükümeti istifaya çağırdı

Deprem felaketinin ardından AKP iktidarına karşı büyüyen toplumsal tepki stadyumlara yansıyor.
Dün Fenerbahçeli taraftarların istifa çağırısının ardından bugün Beşiktaş taraftarı da benzer bir eylemde bulundu.
Takımlarının Antalyaspor ile oynayacağı maç için Vodafone Park tribünlerini dolduran siyah-beyazlı taraftarlar “Hükümet istifa” sloganı attı.
CHP Milletvekili Muharrem Erkek, bu anları Twitter hesabından paylaştı.
Beşiktaş taraftarı maç başladıktan sonra da yüksek sesli hükümetin istifa etmesi çağrısında bulundu.
Öte yandan taraftarlar, depremde zarar gören çocuklar için de sahaya oyuncak attı.