Samanyolu Haber /Gündem / Tepki çeken düzenlemeyi savundu: 'Vermezsen sonun Filistin gibi olur' /13 Ekim 2024 12:39

Tepki çeken düzenlemeyi savundu: 'Vermezsen sonun Filistin gibi olur'

AKP'nin Savunma Sanayi Fonuna destek amacıyla getirmeyi planladığı ve kamuoyunda tepki çeken vergi kalemlerine BBP lideri Mustafa Destici sahip çıktı. Destici, '750 lira ödemek istemeyenleri' DEM Partiyi, Yunanistan'ı ve Ermenistan'ı savunmakla suçladı.

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AKP Grubunun TBMM’ye sunduğu Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, vatandaşlardan yeni vergi kalemleri alınmasın planlanıyor.

Buradan gelecek gelirlerin Savunma Sanayi Fonuna aktarılması öngörülürken muhalefet cephesinden vatandaşlardan alınması planlanan yeni vergi kalemlerine tepki gelmişti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 100 bin lira üstü kredi kartı limiti olan vatandaşlardan 750 lira destek dahil; kol saatlerinden dronlara kadar bir çok farklı kalemden alınması planlanan yeni vergilere dair tartışmalar sürüyor.

Tartışmalara dair bir açıklama da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’den geldi. Destici, alınması planlanan yeni vergilere sahip çıkarken; eleştirenlere ise sert sözlerle tepki gösterdi.

"VERMEYEN DEM'İ, YUNANİSTAN'I, ERMENİSTAN'I SAVUNUR"
Destici, vatandaşların bu vergiyi ödememesi halinde Türkiye’nin sonunun Suriye, Irak, Filistin gibi olacağını öne sürdü.

BBP lideri katkı payına tepki gösterenleri ise DEM Partiyi, Yunanistan’ı ve Ermenistan’ı savunmakla suçladı.

"VERMEZSEN SONUN FİLİSTİN GİBİ OLUR"
Mustafa Destici’nin konuya dair yaptıkları açıklamalar şu şekilde oldu:

100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim. Vermezsen sonun Suriye gibi olur, vermezsen sonun Irak gibi olur, vermezsen sonun Filistin gibi olur.

Mehmetçik canını veriyor, polis kanını veriyor, güvenlik korucusunu ailesini veriyor, sen 750 lira vermişsin çok mu?

Onların derdi, biliyorsunuz, bunların takımı savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil DEM’lileri savunuyor, bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan’ı, Batıyı, Ermenistan’ı savunurlar.

Bunların hiçbir zaman Türkiye’yi savunduklarını görmedik. Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına saklanarak devlet, vatan, din düşmanlığı yapıyorlar.

Benim tavsiyem şu: onun vermediği 750 lirayı da biz veririz; bu millet verir. Bu millettin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasın da ihtiyacı yoktur. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, demlenmeye devam etsin.
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