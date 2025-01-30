Samanyolu Haber /Gündem / Tepki çeken hareket: Barış Pehlivan’ın ifadeleriyle meslektaşlarını ateşe attığı ortaya çıktı /30 Ocak 2025 20:37

Tepki çeken hareket: Barış Pehlivan’ın ifadeleriyle meslektaşlarını ateşe attığı ortaya çıktı

Halk TV'de yayınlanan bilirkişi röportajı sonrasında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Barış Pehlivan’ın verdiği ifade ile meslektaşlarını ateşe attığı ortaya çıktı. Tutuklanan Suat Toktaş'ın avukatından ve sosyal medyadan Pehlivan'a tepki yağdı.

SHABER3.COM

Savcılık, İmamoğlu’na başlatılan soruşturmanın ardından Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınladığı gerekçesi ile Pehlivan ve Halk TV hakkında soruşturma başlatmıştı.

Barış Pehlivan, TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, programlar sorumlusu Kürşad Oğuz, sorumlu müdür Serhan Asker ve sunucusu Seda Selek gözaltına alınmıştı. Gazeteciler  “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” ve “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçlamasıyla tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Pehlivan, Oğuz ve Asker  adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Halk TV yöneticisi Toktaş  ise tutuklandı.

Pehlivan’ın İfadeleri Tepki Gördü

Ancak Pehlivan’ın savcılıkta verdiği ifadeler sosyal medyada büyük tepki gördü. Barış Pehlivan ifadesinde, “Ben bilirkişi ile sadece görüştüm, görüşmeyi yayımlamadım. Hoparlörü açmıştım, o esnada dinleyen Kürşat Oğuz kayda almış, Suat Toktaş’a göndermiş, kanal yönetimi de yayımlamış.” dediği ortaya çıktı. Barış Pehlivan’ın savcılık ifadesi, kanal yöneticilerini ateşe attığını ortaya koydu. Pehlivan’a sosyal medyada “arkadaşını sattı” yorumları yapıldı.

Toktaş’ın Avukatından Tepki

Öte yandan tutuklanan Suat Toktaş’ın avukatı Gürkan Çakıroğlu, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz’a yüklendi: ”Verdikleri ifadelerle, Toktaş’ın bir hakkı gözetmediği algısı oluşturdular. Kahramanlığa soyunanlar hakkını vermeli, iddialarının arkasında durmalı. Ağrıma giden bu. Müvekkilimin hatırına daha ilerisini söylemeyeceğim.” açıklmasını yaptı

Pehlivan Toktaş’a onay mesajı atmış

Pehlivan ifadesinde, kendi telefonundan yapılan görüşmenin başka biri tarafından kayda alındığını bilmesine rağmen, bu kaydın çalıştığı kurumdaki diğer kişilere yayılmasından haberi olmadığını iddia etti. Ancak Pehlivan’ın, Halk TV Yöneticisi Suat Toktaş ile mesajlaştığı ortaya çıktı.

Pehlivan’dan “Biz gazeteciyiz” cevabı

Toktaş’ın Pehlivan’a “İlgilinin rızası var mı, dava açar mı?” diye sorduğu, Pehlivan’ın ise “Abi biz gazeteciyiz” şeklinde cevap vererek kaydın yayınlanması konusunda bir izin algısı oluşturduğu belirlendi.
Sosyal medyadan tepki yağdı

Pehlivan’ın ifadesinin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada çok sayıda eleştiren yorum yapıldı. Kullanıcılar, Pehlivan’ın gözaltından çıktıktan sonra yaptığı açıklamalar ile verdiği ifade arasında tutarsızlık olduğuna dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Serbest kaldıktan sonra adalet yerini bulmadı diyorsun ama ifadende arkadaşını satmışsın” diyerek Pehlivan’ı eleştirdi. “Biz birine ‘abi’ dedikten sonra onu satmayız” gibi sert ifadeler de kullanıldı.

“Sırtındaki bıçağın sahibini düşünsün”

Bir başka yorumda ise “Görevini başarmış bir bakış ve ses tonuyla yapılan konuşma… İçeride kalan isim, sırtındaki bıçağın sahibini düşünüp dursun” ifadelerine yer verildi.

“Arkadaşlarını satıp çıkmak kahramanlık mı?”

Pehlivan’ın ifadelerine tepki gösterenlerden bazıları da “Arkadaşını satıp çıkmak kahramanca bir hareket mi?” diyerek gazetecinin tutumunu sorguladı. Bazı kullanıcılar, “Eğer ifadeniz gerçekten söylenildiği gibiyse yazıklar olsun” ve “Suçu başkasına yıktın, sonra da ajitasyon yaptın” diyerek Pehlivan’ın tavrına sert çıktı. Bu olayla birlikte gazetecilik etik tartışmaları yeniden gündeme gelirken, Pehlivan’ın gelecekte yapacağı açıklamalar merak konusu oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tepki çeken hareket: Barış Pehlivan’ın ifadeleriyle... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:44:41