Tepki çeken hareket: Barış Pehlivan’ın ifadeleriyle meslektaşlarını ateşe attığı ortaya çıktı





Pehlivan’ın İfadeleri Tepki Gördü

Pehlivan ifadesinde, kendi telefonundan yapılan görüşmenin başka biri tarafından kayda alındığını bilmesine rağmen, bu kaydın çalıştığı kurumdaki diğer kişilere yayılmasından haberi olmadığını iddia etti. Ancak Pehlivan’ın, Halk TV Yöneticisi Suat Toktaş ile mesajlaştığı ortaya çıktı.





Pehlivan’ın ifadesinin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada çok sayıda eleştiren yorum yapıldı. Kullanıcılar, Pehlivan’ın gözaltından çıktıktan sonra yaptığı açıklamalar ile verdiği ifade arasında tutarsızlık olduğuna dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Serbest kaldıktan sonra adalet yerini bulmadı diyorsun ama ifadende arkadaşını satmışsın” diyerek Pehlivan’ı eleştirdi. “Biz birine ‘abi’ dedikten sonra onu satmayız” gibi sert ifadeler de kullanıldı.





Bir başka yorumda ise “Görevini başarmış bir bakış ve ses tonuyla yapılan konuşma… İçeride kalan isim, sırtındaki bıçağın sahibini düşünüp dursun” ifadelerine yer verildi.





Savcılık, İmamoğlu’na başlatılan soruşturmanın ardından Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınladığı gerekçesi ile Pehlivan ve Halk TV hakkında soruşturma başlatmıştı.Barış Pehlivan, TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, programlar sorumlusu Kürşad Oğuz, sorumlu müdür Serhan Asker ve sunucusu Seda Selek gözaltına alınmıştı. Gazeteciler “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” ve “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçlamasıyla tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Pehlivan, Oğuz ve Asker adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Halk TV yöneticisi Toktaş ise tutuklandı.Ancak Pehlivan’ın savcılıkta verdiği ifadeler sosyal medyada büyük tepki gördü. Barış Pehlivan ifadesinde, “Ben bilirkişi ile sadece görüştüm, görüşmeyi yayımlamadım. Hoparlörü açmıştım, o esnada dinleyen Kürşat Oğuz kayda almış, Suat Toktaş’a göndermiş, kanal yönetimi de yayımlamış.” dediği ortaya çıktı. Barış Pehlivan’ın savcılık ifadesi, kanal yöneticilerini ateşe attığını ortaya koydu. Pehlivan’a sosyal medyada “arkadaşını sattı” yorumları yapıldı.Öte yandan tutuklanan Suat Toktaş’ın avukatı Gürkan Çakıroğlu, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz’a yüklendi: ”Verdikleri ifadelerle, Toktaş’ın bir hakkı gözetmediği algısı oluşturdular. Kahramanlığa soyunanlar hakkını vermeli, iddialarının arkasında durmalı. Ağrıma giden bu. Müvekkilimin hatırına daha ilerisini söylemeyeceğim.” açıklmasını yaptıToktaş’ın Pehlivan’a “İlgilinin rızası var mı, dava açar mı?” diye sorduğu, Pehlivan’ın ise “Abi biz gazeteciyiz” şeklinde cevap vererek kaydın yayınlanması konusunda bir izin algısı oluşturduğu belirlendi.Sosyal medyadan tepki yağdıPehlivan’ın ifadelerine tepki gösterenlerden bazıları da “Arkadaşını satıp çıkmak kahramanca bir hareket mi?” diyerek gazetecinin tutumunu sorguladı. Bazı kullanıcılar, “Eğer ifadeniz gerçekten söylenildiği gibiyse yazıklar olsun” ve “Suçu başkasına yıktın, sonra da ajitasyon yaptın” diyerek Pehlivan’ın tavrına sert çıktı. Bu olayla birlikte gazetecilik etik tartışmaları yeniden gündeme gelirken, Pehlivan’ın gelecekte yapacağı açıklamalar merak konusu oldu.