Samanyolu Haber /Gündem / Tepki çeken hareket: Depremzedelerin çadırlarına elektrik sayacı takıldı /09 Mart 2023 15:26

Tepki çeken hareket: Depremzedelerin çadırlarına elektrik sayacı takıldı

11 ili etkileyen Maraş depremleri sonrasında depremzedelerin çadır ve diğer ihtiyaçları halen karşılanmamışken, çadırlara elektrik sayacı takıldığı iddia edildi.

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Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde evlerini kaybeden depremzedelerin kaldığı çadırlara elektrik sayacı takıldığı iddia edildi.

İHTYAÇLAR HALEN KARŞILANABİLMİŞ DEĞİL
11 ili etkileyen ve resmi rakamlara göre en az 46 bin 104 kişinin hayatını kaybettiği depremde çadır, su, elektrik gibi temel ihtiyaçlar halen karşılanmakta zorlanıyor. Yeni Yaşam‘dan Hicran Urun’un haberine göre, depremlerden birinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kurulan çadırlara elektrik sayacı takıldı.

“ÜÇ AY SONRA ÖDEYECEKSİNİZ”
Depremzedelerin tepkisi üzerine yetkililerin, “Üç ay sonra ödeyeceksiniz” yanıtını verdiği öğrenildi. Depremzedelerin ‘faturayı nasıl öderim’ endişesiyle elektrikli ısıtıcıları açmaya çekindiği belirtilirken, sorular üzerine, faturaların valilik tarafından karşılanacağı öne sürüldü.
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