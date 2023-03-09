Tepki çeken hareket: Depremzedelerin çadırlarına elektrik sayacı takıldı

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde evlerini kaybeden depremzedelerin kaldığı çadırlara elektrik sayacı takıldığı iddia edildi.







İHTYAÇLAR HALEN KARŞILANABİLMİŞ DEĞİL

11 ili etkileyen ve resmi rakamlara göre en az 46 bin 104 kişinin hayatını kaybettiği depremde çadır, su, elektrik gibi temel ihtiyaçlar halen karşılanmakta zorlanıyor. Yeni Yaşam‘dan Hicran Urun’un haberine göre, depremlerden birinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kurulan çadırlara elektrik sayacı takıldı.





“ÜÇ AY SONRA ÖDEYECEKSİNİZ”

Depremzedelerin tepkisi üzerine yetkililerin, “Üç ay sonra ödeyeceksiniz” yanıtını verdiği öğrenildi. Depremzedelerin ‘faturayı nasıl öderim’ endişesiyle elektrikli ısıtıcıları açmaya çekindiği belirtilirken, sorular üzerine, faturaların valilik tarafından karşılanacağı öne sürüldü.