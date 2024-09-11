Samanyolu Haber /Gündem / Tepki çeken 'Narin' açıklamasının faturası ağır oldu: AKP'li vekil siyaseti bırakacak /11 Eylül 2024 13:46

Tepki çeken 'Narin' açıklamasının faturası ağır oldu: AKP'li vekil siyaseti bırakacak

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır" diyen AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, sözlerinin çarpıtıldığını ve siyaseti bırakmayı düşündüğünü açıkladı.

SHABER3.COM

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması sonrası "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır" diyen AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan siyaseti bırakma sinyali verdi.

"SİYASETİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Sözcü TV’ye yaptığı açıklamada siyaseti bırakmayı düşündüğünü söyledi.

Ensarioğlu, “Sözlerimi özellikler yurt dışı kaynaklı PKK unsurları ve sosyal medyada dolaşan bir sürü başıboş insan çarpıttı, yargısız infaz yaptılar” dedi.

AKP’li Ensarioğlu, “Siyaseti bırakmayı düşünüyorum, bir müddet dinleneceğim ve konuşmayacağım” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun, 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürüldüğünün ortaya çıkmasıyla ilgili önceki gün (8 Eylül) katıldığı bir yayındaki konuşması tepkilere neden olmuştu.

Ensarioğlu, "Soruşturmada gizlilik var ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas bir düzeyde olduğu için onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz ancak maalesef Narin kızımızın cansız bedenine ulaştıktan sonra onun üzerinden daha somut ve çok hızlı bir şekilde faillere ulaşmak üzereyiz. Hem soruşturmanın gizliliği açısından, hem de konunun gizliliği açısından bir taraftan aile çok büyük bir acı yaşarken, aile bireyleriyle ilgili yapılan tutuklamalar var, yeni gözaltılar var. Bu kadar büyük acıyı yaşayan bir aile bireylerine ilişkin şüpheler ve gözaltılar var. Onları daha fazla yaralayacak somut bir delile oturtmadan ve ilgili birimler tarafından netleştirilmeyen bir şey ifade etmemiz de mümkün değil." açıklamasını yapmıştı.

Sözleri tepki çeken Ensarioğlu, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Narin kızımızla ilgili söylediklerim son derece açık ve nettir. Böylesine acı bir olay üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar, toplumun acısını istismar etmeye kalkışanlar, ahlaki değerlerden tamamen yoksundur. Bu durumu çarpıtarak farklı yönlere çekmeye çalışanların niyeti ortadadır. Canlı yayında da açıkça ifade ettiğim gibi, olayla ilgili adli süreç büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Aile fertleriyle ilgili ‘gözaltına alınmamalı’ şeklinde bir açıklamam kesinlikle bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve çarpıtmalara itibar etmemesini önemle rica ediyor, yayının tamamını izleyip değerlendirme yapmalarının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tepki çeken 'Narin' açıklamasının faturası ağır... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:59:41