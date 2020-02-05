Tepki çeken proje için durdurma kararı

Proje alanının nazım imar planının Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sapanca Belediyesi’nde farklı olması üzerine her iki belediyede de 29 Ocak 2020 tarihinde başvuruda bulunan Kırkpınar halkı Büyükşehir Belediyesi’nin imar planının esas alınmasını talep etmişti.





SON KARARI BELEDİYE MECLİSİ VERECEK





Cumhuriyet'ten Zeynep Çam'ın haberine göre bugün yeni bir gelişme olarak; Sakarya 2’inci İdare Mahkemesi tarafından nazım imar planının Belediye Başkanlığı’na bağlı bir kurumun vermesi amacıyla yürütmenin durdurulması kararı verildi. Kırkpınar Çevre ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hüsamettin Koçlu mahkeme tarafından iyi bir karar verildiğini belirterek, “Aslında bu karar Sapanca Belediyesi Başkanı’nın projeye ilişkin tek başına aldığı kararların Belediye Meclisi ile beraber verilmesi gerektiğini gösteriyor. Mahkeme bu kararı Sapanca Belediyesi vermeli diyerek topu meclise attı. Sapanca Belediye Meclisi imar planını değiştirirse inşaat devam edebilir. İyi bir karar ama yeterli değil. Bundan sonrası Sapanca Belediyesi Meclisi’nin kararına bağlı” dedi.



