Tepkiler AKP'ye geri adım attırdı: Üst düzey bürokrata seyyanen zam düzenlemesi çekildi

Kamuda üst düzey yönetici ve uzman personellere 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme, gelen yoğun tepkilerin ardından geri çekildi. Düzenlemenin iptal edilmesiyle birlikte söz konusu zamdan yararlanmayı bekleyen memurlara kötü haber gelmiş oldu.





TEPKİLER KARARIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

AK Parti tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen teklif, yalnızca belirli kadroları kapsaması nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelmişti.





Yasa teklifinin özel sektöre geçişleri önleme amacı taşıdığı belirtilse de, taşra teşkilatını kapsamaması ve kamu çalışanları arasında gelir eşitsizliğini artıracağı gerekçesiyle geniş kesimlerden tepki aldı.





Bu tepkiler üzerine düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen vergi paketi sırasında yapılan değişiklikle tamamen geri çekildi.





KİMLER YARARLANACAKTI?

Söz konusu düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, 30 bin lirayı aşkın sayıda üst düzey kamu personelinin seyyanen zamdan faydalanması öngörülüyordu. Ancak teklif; Öğretmenleri, polisleri, sağlık çalışanlarını (doktor, hemşire), mühendis ve mimarları ve belediyelerde ve taşrada görev yapan memurları kapsamıyordu. Bu nedenle düzenleme kamu görevlileri arasında “eşitlik ilkesine aykırı” bulundu.





MEMURLAR YENİ DÜZENLEMEYİ BEKLİYOR

Teklifin rafa kaldırılmasıyla birlikte, maaş düzenlemesi bekleyen yüz binlerce memurun gözü hükümetten gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Hükümetin önümüzdeki dönemde tüm kamu çalışanlarını kapsayan bir düzenleme üzerinde çalışma yapabileceği tahmin ediliyor.