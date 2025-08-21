Samanyolu Haber /Gündem / Tepkiler büyüdü, masaj koltuklu Mercedes'ten TOGG'a döndü /21 Ağustos 2025 09:20

Tepkiler büyüdü, masaj koltuklu Mercedes'ten TOGG'a döndü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın 2 milyon 363 bin liralık TOGG makam aracından vazgeçip, 32 milyon 600 bin liralık masaj koltuklu Mercedes makam aracına binmesi büyük yankı uyandırmıştı. Haberlerin gündem olmasının ardından bakan Göktaş'ın yeniden kırmızı TOGG'una döndüğü görüldü.

SHABER3.COM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş son günlerde makam araçları ile gündemde. Yerli ve Milli otomobil olarak adlandırılan TOGG marka makam aracı ile 2024 yılının Aralık ayında bütçe görüşmeleri için TBMM’ye gelen bakan Göktaş'ın geçtiğimiz günlerde TOGG'dan vazgeçtiği görülmüştü.

Togg'u bıraktı Mercedes'e geçti: Bakan itibardan tasarruf etmiyor Togg'u bıraktı Mercedes'e geçti: Bakan itibardan tasarruf etmiyor

BAKANLIKTAN TOGG AÇIKLAMASI
14 Ağustos tarihinde Karabük gezisinde TOGG yerinde masaj koltuk özellikli 32 milyon 600 bin liralık Mercedes AMG-S 63 serisi araca binen bakan eleştirilerin odağına oturmuştu. Eleştirilerin ardından bakanlıktan konuya dair açıklama yapılmış ve hangi programda hangi aracın kullanılacağının profesyonel ekipler tarafından seçildiği belirtilmişti.

MERCEDES SEFASI YARIM KALDI TOGG'A DÖNDÜ
Sözcü'deki habere göre dün Meclis'te toplanan komisyona katılan bakan Göktaş'ın kırmızı renkli TOGG makam aracı ile katıldığı görüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tepkiler büyüdü, masaj koltuklu Mercedes'ten TOGG'a döndü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:40:41