Samanyolu Haber /Politika / Tepkiler büyüyor: Nusret Muğla’nın cezaevinde ölümünden Erdoğan Rejimi sorumlu /14 Şubat 2022 10:33

Tepkiler büyüyor: Nusret Muğla’nın cezaevinde ölümünden Erdoğan Rejimi sorumlu

Yargıtay’ın cezasını onamasının ardından geçtiğimiz yıl ocak ayında ikinci kez tutuklanan Manisalı hayırsever 84 yaşındaki Nusret Muğla’nın cezaevinde hayatını kaybetmesi kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Ağır kalp ve tansiyon rahatsızlıkları bulunan Muğla, son olarak karantina koğuşunda koronaya yakalanmıştı.

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CHP’li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Muğla’nın göz göre göre ölümünden Adalet Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu belirtti.



CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanlığı’na etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Oğlu ile görüştüm ve üzgünüm… #NusretMuğla (84) için her hafta ısrarla “yaşlı” dedik, “hasta” dedik ama dinlemediniz. Cezaevinde Covid’e yakalandı ve bir süre sonra vefat etti. Vicdansızsınız ve bu ölümlerden siz mesulsünüz!” ifadelerini kullandı.



İnsan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Muğla’nın tahliyesi için çok defa çağrı yaptı. Adalet Bakanlığı’nı göreve çağırdı. Ancak onu dinleyen olmadı. Gergerlioğlu, Nusret Muğla’nın ölümü üzerine şu paylaşımda bulundu: “84 yaşındaki hasta mahpus Nusret Muğla bugün vefat etti. Kaç defa hasta, yaşlı mahpusları cezaevinde tutmayın dedik, kaç defa! @bybekirbozdag Bunlar normal ölüm mü cinayet mi? Ağır hastayı umursamadan cezaevinde tut, ölünce de “takdir i ilahi” de!!!”



İnsan hakları savunucusu Natali Avazyan ise şunları yazdı: “Hay Allah… Nusret Muğla, Manisa Cezaevi’nde 84 yaşında hayatını kaybetmiş. Suçu Bank Asya’ya para yatırıp derneğe üye olmakmış. Çok üzüldüm, onca rahatsızlığı vardı. Son günlerini evinde, sevdiklerinin yanında geçirmeliydi. Yattığın yer incitmesin Nusret amcam.”
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