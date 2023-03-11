Samanyolu Haber /Politika / Tepkiler çığ gibi: 'Bundan sonra Kızılay'a kan bile bağışlamam!' /11 Mart 2023 15:02

Tepkiler çığ gibi: 'Bundan sonra Kızılay'a kan bile bağışlamam!'

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Ahbap’a çadır satan Kızılay’ı ve yönetimini eleştirdi. Karamollaoğlu, "Kızılay'a kan bile vermem. Hastaneye gider veririm ama oraya vermem" dedi.

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, depremzedelere yardım etmesi gerekirken Ahbap’a çadır satan Kızılay’ı ve yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Katıldığı TV5 canlı yayınında Kızılay'ın depremlerin ardından çadır satmasını eleştiren Karamollaoğlu, "Utanç verici bir manzara. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir manzarayla karşılaşılacağını zannetmiyorum. Efendim diyor biz satış da yapabiliriz. Ya millet can çekişiyor, ihtiyacı var, sen yardım kuruluşusun ticari bir müessese değilsin. Normal şartlarda bazı üretimleri yapıp satıyorsa anlarım, bir felaket yokken. Ama deprem anında herkes çadır beklerken çadır satmaya kalkarsan bu olmaz" diye belirtti..

“Kızılay bir ailenin şirketi mi” diyen Karamollaoğlu, Kızılay'a artık yardım yapmayacağını ifade etti ve "Ben bundan sonra Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Bu mantığa ben güvenmem. Kan bile vermem. Hastaneye gider veririm ama oraya vermem" dedi.
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