Tepkiler dinmek bilmeyince fahiş vergi artışından dönüş sinyali geldi

Emlak vergilerindeki artış halkı isyan ettirdi, AKP'den geri adım geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan arsa rayiç bedelleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Demir, 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinde vatandaşın mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sürecin titizlikle takip edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen, ancak bizim uzun süredir yakından takip ettiğimiz emlak vergisine esas alınan arsa rayiç bedellerindeki tartışılan artışlar konusunda milletimizin endişelerini yakından biliyoruz.

2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz.

"SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz. Tüm Türkiye’de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz.

Şunu herkes bilmelidir ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz. Bizim önceliğimiz, milletimizin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve belediyecilikte hizmeti vatandaşımızın omuzlarına yük bindirmeden sürdürebilmektir.

AK Parti’nin belediyecilik anlayışı, vatandaşına yük değil nefes aldıran bir anlayıştır. Bu meselede de milletimizin yanındayız, mağduriyet yaşanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."
