Tepkiler sonrası Kurtulmuş'tan ilk açıklama: 'Bir şey demedim, algı operasyonu'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez ilk 4 maddesinden 3'üncü maddeyi hedef almıştı.







Kurtulmuş, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.





Kurtulmuş'un sözlerine sosyal medyada tepki yağmıştı.





YANITI 'ALGI' OLDU

Kendisine bu konu hakkında sorulan soruya yanıt veren Kurtulmuş, ilk 4 maddenin tartışılmasının 'sürece zarar vereceğini' ifade ederek, şunları söyledi:





"Daha önce de ifade ettim. İlk 4 madde ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir. İlk 4 madde hakkında tartışma başlatılması sürece zarar verir. Gazi Üniversitesi'ndeki konuşmamda sanki üçüncü madde ile ilgili bir mesele gündeme geliyormuş gibi yanlış bir algının oluşturulması ise en hafif ifade ile algı yönetimidir. Kabul etmem mümkün değil. Konuşmamın hiçbir yerinde üçüncü madde diye bir şey geçmemiştir.





Geçtiğimiz yasama yılında bütün siyasi partilerle temaslar gerçekleşti. Hiç bir siyasi parti kategorik olarak kapıyı kapatmadı. Bizim zihnimizden geçen çok büyük bir ortaklıkla parlamentoda 400'ün çok üstünde bir oyla anayasa kabul edilsin. Bunun için çalışmaları sürdürüyoruz."

