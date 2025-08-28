Samanyolu Haber /Dünya / Tepkilere aldırış etmeyen İsrail: 'Gazze'den tahliye kaçınılmaz' /28 Ağustos 2025 10:23

Tepkilere aldırış etmeyen İsrail: 'Gazze'den tahliye kaçınılmaz'

İsrail, Gazze ve Batı Şeria'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Ordudan, bir milyon nüfuslu Gazze kenti için "tahliye kaçınılmaz" açıklaması geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Beyaz Saray'da düzenleyeceği belirtilen Gazze konulu toplantıdan önce İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze şehrine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Salı gecesi itibarıyla Gazze Şeridi'nin en büyük kenti olan Gazze'nin kuzeyindeki mahallelere giren İsrail tanklarının konutları yıkarak ilerlediği, bölge sakinlerinin evlerinden kaçmak zorunda kaldıkları bildiriliyor. İsrail, Gazze kentini "Hamas'ın son kalesi" olarak nitelendiriyor ve daha önce karadan girmediği mahallelerde kontrolü ele geçirmeyi hedefliyor.

DW Türkçe'nin haberine göre İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee bugün yaptığı açıklamada "Gazze kentinin tahliyesinin kaçınılmaz" olduğunu, bu nedenle yer değiştirerek güneye gidecek her aileye "en cömert insani yardımın yapılacağını" savundu, güneyde Filistinlilerin gidebileceği "boş alanlar" bulunduğunu da iddia etti. Savaş boyunca, İsrail ordusunun "güvenli alan" ilan ettiği yerlere hava saldırıları düzenlediği çok sayıda olay yaşandı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısıyla tetiklenen savaşta 2,5 milyonluk Gazze nüfusunun büyük bölümü en az bir kez yerinden oldu. İsrail'in tanklarla girdiği kuzeydeki Gazze kentinde, Gazze Şeridi'nin toplam nüfusunun neredeyse yarısı, yani yaklaşık 1 milyon kişinin bulunduğu sanılıyor.

Kiliselerden "ayrılmıyoruz" açıklaması
Filistinlilerin zorla bir kez daha yerlerinden edilmesinin Gazze'de insani felaketi daha da kötüleştireceği yorumları yapılıyor. İnsani yardım kuruluşları, İsrail'in kuzeyden güneye doğru öngördüğü tahliye planlarının gerçekçi olmadığını ve tehlikeler içerdiğini de söylüyor.

Birleşmiş Milletler (BM), kıtlık ilan ettiği Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1 milyon 500 bin çadıra ihtiyaç duyulduğunu, son gelişmelerin bu ihtiyacı daha da artacağına dikkat çekiyor.

Binlerce Filistinli yaşadıkları bölgelerden ayrılmak zorunda kalırken, Rum Ortodoks Kilisesi ile Kudüs Latin Kilisesi'nin dini temsilcileri bölgeyi terk etmeyeceklerini duyurdu. Yapılan ortak açıklamada, "güneye kaçmaya çalışmanın ölüm cezası olacağına" vurgu yapılırken, "Bu nedenle rahipler ile rahibeler kaçmayarak burada kalmaya devam edenlere bakma kararı aldı" denildi.

Batı Şeria'da da saldırılar yoğunlaştı
İsrail ordusu bugün ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine de operasyon başlattı. Operasyonun nedeni hakkında henüz açıklama yapılmazken, Nablus Valisi Ghassan Daghlas, "Nablus'a yapılan saldırı, hiçbir gerekçesi olmayan bir güç gösterisidir" açıklamasıyla tepkisini dile getirdi.

Nablus'taki Filistin Tıbbi Yardım Örgütü Başkanı Ghassan Hamdan, İsrail askerlerinin "eski şehir içindeki evlere ve dükkanlara baskın düzenleyip arama yaptığını, bazı evlerin ise askeri karakollara dönüştürüldüğünü" söyledi.

İsrail'de Gazze savaşına artan muhalefet nedeniyle Başbakan Benyamin Netanyahu üzerindeki baskı da gün geçtikçe artıyor. Dün binlerce İsrailli savaşın sona erdirilmesi ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına öncelik verilmesi için sokağa çıkarak protesto gösterileri düzenledi.
