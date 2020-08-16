Samanyolu Haber /Gündem / "Tepkilere bakmayın, Biden seçilirse poz için can atacaklar" /16 Ağustos 2020 11:37

"Tepkilere bakmayın, Biden seçilirse poz için can atacaklar"

Joe Biden’ın sözleri üzerinden başlayan tartışmalara değinen gazeteci Cansu Çamlıbel, ABD Senatosundaki Demokrat ve Cumhuriyetçilerin Erdoğan hakkındaki düşüncelerini en iyi Saray’ın bildiğini söyledi.

SHABER3.COM

ABD’de bu yıl gerçekleştirilecek Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Joe Biden’ın Türkiye ve Erdoğan ile ilgili sözleri hem iktidar kanadından hem de muhalefet kanadından tepkiyle karşılandı.
 
Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde Biden, Türkiye’nin dış politikasından endişeli olduğunu ve seçimlerde büyükşehirlerdeki desteği kaybeden Erdoğan’a karşı muhalefeti desteklemeleri gerektiğini söylemişti.

Öte yandan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir dizi açıklama yapan Gazete Duvar yazarı, Hürriyet'in eski Washington muhabiri Cansu Çamlıbel, Biden’ın New York Times’a verdiği söz konusu röportajın Kasım 2019 yılına ait olduğunu belirtti.

ABD’NİN BÖYLE BİR GÜNDEMİ YOK

Yaklaşık 2 saat süren röportajın son iki dakikasının Türkiye’ye ayrıldığını belirten Çamlıbel, o gün söylenen sözlerin bugün kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğunu, bugün için ABD’nin böyle bir gündemi olmadığını söyledi. Çamlıbel paylaşımında, ”Türkiye bölümünün bugün bizdeki talimat alan medyanın yanı sıra Washington’daki bir iki (Ankara’nın lobisini yapmaya çalışan Trumpçı) think-tank’ci tarafından aynı laflara dolaşıma sokulduğu anlaşılıyor. Çalışılmış bir cımbızlama operasyonu. ABD’nin böyle bir gündemi yok bugün” ifadelerini kullandı.

EN İYİ BEŞTEPE BİLİYOR

ABD Senatosundaki Erdoğan profilinin Saray tarafından çok iyi bilindiğini söyleyen Çamlıbel, ”Demokratların bugün Ankara’daki iktidardan hoşlanmadığı ve Erdoğan’ı bir otokrat olarak gördüğü sır değil ve bunu en iyi Beştepe biliyor. Nitekim Cumhuriyetçilerin de (Trump’ın kendisi hariç) Erdoğan ile ilgili pozisyonu çok da farklı değil, Beştepe bunu da çok iyi biliyor” dedi.

TRUMP’IN LAUBALİLİĞİ SİNEYE ÇEKİLMİŞTİ

Biden’ın gelecek seçimlerde kazanması durumunda bugünkü Erdoğan yönetimin Beyaz Saray’da poz verme yarışına gireceğini iddia eden Çamlıbel, "Trump da 2016'da adayken Ankara'da İslam karşıtı diye yerden yere vuruluyordu. Trump Towers'ın ismi değişsin falan üst perdeden demeçler gırla gidiyordu. Sonra can ciğer kuzu sarması olundu. Biden seçilirse de biz yine o Beyaz Saray pozları için can atıldığına tanık olacağız. Son bir şey: “Aptal olma” diye mektup yazma cüretini göstermiş Başkan Trump’ın her türlü laubaliliği sineye çekilmiş, bugün “muhalefeti destekleriz” dedi diye henüz seçime girip seçilmemiş başkan adayına devletin en üst perdeden yanıt vermesi için çağrılar vs…istikrar budur!” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Tepkilere bakmayın, Biden seçilirse poz için can atacaklar" Sonraki Haber >>

"3 tane dedin yaptım, ne olur bana yardım edin!"

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:00