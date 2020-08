"Tepkilere bakmayın, Biden seçilirse poz için can atacaklar"

ABD’de bu yıl gerçekleştirilecek Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Joe Biden’ın Türkiye ve Erdoğan ile ilgili sözleri hem iktidar kanadından hem de muhalefet kanadından tepkiyle karşılandı.







Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde Biden, Türkiye’nin dış politikasından endişeli olduğunu ve seçimlerde büyükşehirlerdeki desteği kaybeden Erdoğan’a karşı muhalefeti desteklemeleri gerektiğini söylemişti.





Öte yandan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir dizi açıklama yapan Gazete Duvar yazarı, Hürriyet'in eski Washington muhabiri Cansu Çamlıbel, Biden’ın New York Times’a verdiği söz konusu röportajın Kasım 2019 yılına ait olduğunu belirtti.





Yaklaşık 2 saat süren röportajın son iki dakikasının Türkiye’ye ayrıldığını belirten Çamlıbel, o gün söylenen sözlerin bugün kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğunu, bugün için ABD’nin böyle bir gündemi olmadığını söyledi. Çamlıbel paylaşımında, ”Türkiye bölümünün bugün bizdeki talimat alan medyanın yanı sıra Washington’daki bir iki (Ankara’nın lobisini yapmaya çalışan Trumpçı) think-tank’ci tarafından aynı laflara dolaşıma sokulduğu anlaşılıyor. Çalışılmış bir cımbızlama operasyonu. ABD’nin böyle bir gündemi yok bugün” ifadelerini kullandı.





ABD Senatosundaki Erdoğan profilinin Saray tarafından çok iyi bilindiğini söyleyen Çamlıbel, ”Demokratların bugün Ankara’daki iktidardan hoşlanmadığı ve Erdoğan’ı bir otokrat olarak gördüğü sır değil ve bunu en iyi Beştepe biliyor. Nitekim Cumhuriyetçilerin de (Trump’ın kendisi hariç) Erdoğan ile ilgili pozisyonu çok da farklı değil, Beştepe bunu da çok iyi biliyor” dedi.





Biden’ın gelecek seçimlerde kazanması durumunda bugünkü Erdoğan yönetimin Beyaz Saray’da poz verme yarışına gireceğini iddia eden Çamlıbel, "Trump da 2016'da adayken Ankara'da İslam karşıtı diye yerden yere vuruluyordu. Trump Towers'ın ismi değişsin falan üst perdeden demeçler gırla gidiyordu. Sonra can ciğer kuzu sarması olundu. Biden seçilirse de biz yine o Beyaz Saray pozları için can atıldığına tanık olacağız. Son bir şey: “Aptal olma” diye mektup yazma cüretini göstermiş Başkan Trump’ın her türlü laubaliliği sineye çekilmiş, bugün “muhalefeti destekleriz” dedi diye henüz seçime girip seçilmemiş başkan adayına devletin en üst perdeden yanıt vermesi için çağrılar vs…istikrar budur!” diye konuştu.