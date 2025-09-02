Samanyolu Haber /Dünya / Tepkilere rağmen İsrail, adım adım işgale ilerliyor: 60 bin asker daha... /02 Eylül 2025 09:48

Tepkilere rağmen İsrail, adım adım işgale ilerliyor: 60 bin asker daha...

İsrail, Gazze'yi tamamen işgal etmeye yönelik yeni planını devreye sokuyor. Ordu, yarından itibaren 60 bin yedek askeri kademeli olarak silah altına alacak.

SHABER3.COM

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal etmek amacıyla yürüttüğü askeri plan doğrultusunda yarından itibaren 60 bin yedek askeri göreve çağırmaya başlıyor. İsrail merkezli Maariv gazetesine göre, ilk aşamada 15 bin yedek askerin oluşturduğu beş tugay, farklı cephe bölgelerine konuşlandırılacak.

Yedek askerlerin büyük bölümü Gazze saldırılarına doğrudan katılmayacak. Bunun yerine, Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria gibi bölgelerde konuşlandırılarak düzenli birliklerin Gazze operasyonuna katılımına olanak sağlanacak. Bu askerlerin 3 ila 4 gün sürecek kısa bir eğitimden geçirileceği bildirildi.

HEDEF 130 BİN YEDEK ASKER
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 20 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, eylül ayı başında 60 bin yedek askerin silah altına alınması için çağrı yapıldığını duyurmuştu. Ayrıca halihazırda sahada bulunan 20 bin yedek askerin görev süresinin 30 ila 40 gün arasında uzatıldığını açıklamıştı. İsrail basını, bu yeni çağrılarla birlikte toplam yedek asker sayısının 130 bine ulaşacağını ve bunun ülke tarihindeki en büyük yedek seferberliklerden biri olacağını aktarıyor.

NE HEDEFLENİYOR?
İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı. Bu plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye zorla tahliye edilecek. Ardından Gazze kuşatılarak yoğun bombardımanla işgal süreci başlayacak. İkinci aşamada kent merkezindeki mülteci kampları hedef alınacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tepkilere rağmen İsrail, adım adım işgale ilerliyor:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:55:55