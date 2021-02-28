Tepkilere rağmen Liselerde Online eğitimin sınavını yüz yüze 8 Martta başlayacak

selerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren gerçekleştirilecek.





Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.





Birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.





Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.





Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Yüz yüze sınavlar olacak mı?' sorusuna, "Sınavların yapılması için ortam müsait" yanıtını verdi. Selçuk, "Çocukların en az yarısı 'Lütfen sınav olsun, bizim çalışmamızın karşılığı olsun' diye ısrar ediyorlar" iddiasında bulundu.

