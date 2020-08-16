Samanyolu Haber /Gündem / Tepkisizlik politikası: CHP İnce'yi hiç görmedi /16 Ağustos 2020 11:18

Tepkisizlik politikası: CHP İnce'yi hiç görmedi

CHP'de milletvekilleri ve parti örgütüne gönderilen bilgilendirme raporunda, hareket başlatan Muharrem İnce ile ilgili hiçbir gelişmeye yer verilmedi.

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CHP’de, Muharrem İnce’nin gündemde tutulmaması ve tepki verilmemesi politikası kapsamında, parti içinde düzenli olarak hazırlanarak milletvekilleri ve örgüte gönderilen Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda, geçen haftanın tüm gelişmeleri madde madde sıralanırken; İnce’yle ilgili herhangi bir gelişmeye yer verilmediği öğrenildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberde CHP’de uzun süredir Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanarak, parti örgütü ve milletvekillerine gönderilen Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda partinin geçen hafta yaşanan gelişmelerle ilgili politik tavrı ve geçen haftanın ayrıntılı bir özetine yer veriliyordu. Merkez yönetim kurulundaki (MYK) yeni yapılanmada bu alanın boş bırakılarak, başdanışmanlık formülünün yaşama geçirilmesinin ardından raporun hazırlanmasına devam edildi.

‘TEPKİSİZLİK’ POLİTİKASI: HİÇ YER VERİLMEDİ

Bu doğrultuda CHP’de, Muharrem İnce’ye karşı kararlaştırılan tepkisizlik politikası; partinin düzenli olarak hazırladığı Haftalık Bilgilendirme Raporu’na da yansıdığı belirtildi. İnce’nin yaptığı toplantı ve basındaki yansımalarıyla ilgili hiçbir konuya geçen hafta gündeminin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı raporda yer verilmediği aktarıldı.

Milletvekillerinin tamamı ve parti örgütüne gönderilen raporda; ekonomik gelişmeler, işsizlik sorunu, Cumhurbaşkanlığı sisteminin sorunları, İstanbul Sözleşmesi, Coronavirus salgını, okulların açılması konusundaki tartışmalar ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Raporda, parti içi meselelerin kamuoyunda konuşulmamasının vurgusu yinelendiği kaydedildi. 
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