Terim’den Konyaspor maçında ilk 11 sürprizi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile soğuk savaş yaşayan takımın teknik direktörü Fatih Terim, cezalı Marcao'nun yerine ilk 11’de Ahmet Çalık’a yer aldı. Linnes'in yerine de Mariano sahaya çıkacak.







Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.





Takımların ilk 11’leri şöyle:





Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Ömer Ali, Jonsson, Volkan, Mila, Thuram, Erdon Daci





Galatasaray: Muslera, Marıano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Emre Akbaba, Ömer, Feghouli, Falcao