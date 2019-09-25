Samanyolu Haber /Spor / Terim'den Ali Koç'a cevap /25 Eylül 2019 13:23

Terim'den Ali Koç'a cevap

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'sicili bozuk' açıklamalarına cevap verdi.

SHABER3.COM

Galatasaray - Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürerken geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim için, "Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabiliyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor. Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor" açıklaması yapmıştı.

Fatih Terim, bu sabahki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'sicili bozuk'  çıkışına da yanıt verdi.

CEVAP VERMEYE DEĞMEZ 

Terim, Ali Koç'un ifadelerine 'cevap vermeye değmez' diyerek yanıt verdi:

"Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim''
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