Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim'den başkana ağır sözler /05 Ocak 2020 22:27

Fatih Terim'den başkana ağır sözler

Arda Turan, Galatasaray'a transfer olacak mı, olmayacak mı? Sorunun cevabı belirsizliğini koruyor. Transfer bahsinde teknik direktör Fatih Terim ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tatlı-sert atışıyor.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, günün 2'nci antrenmanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Fransa'nın AS Monaco takımından sezon sonuna kadar kiralanan Henry Onyekuru'nun takımı bildiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Onyekuru yabancımız değil. Sezon başı istemiştik, olmadı. Şimdi oldu. Şampiyonluğumuzda önemli katkısı olan, inandığımız ve istediğimiz bir oyuncuydu." ifadelerini kullandı.

"SARACCHI TAKİBİMİZDE OLAN BİR OYUNCUYDU"

Fatih Terim, Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'den kiralık olarak kadroya katılan Marcelo Saracchi ile ilgili ise, "Saracchi bizim takibimizde olan genç ve yetenekli bir oyuncuydu. Biz de o düşünceyle aldık. Yarın burada olacak diye tahmin ediyorum. Bugünü ve yarını planlamaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in "Arda Turan gündemimizde yok." sözlerini tasvip etmediğini belirtti.

"BEN O CÜMLEYİ KULLANMAZDIM"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Arda Turan'ın gündemde olmadığına dair sözlerinin hatırlatılması üzerine Terim, "Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray’a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım." dedi. 

"Açıkçası Antalya maçından sonra açık yüreklilikle duygularımı samimi olarak ifade ettim. Orada da özenle seçtim." diyen Terim, "Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen ben ile Arda’nın kişiliklerinin ayrı, futbolcu kimliklerinin ayrı olduğunu ifade ettim. Arda bir kere bile 'Ben Galatasaray’a geleyim' gibi bir dilekte bulunmadı. Ben de kimseye ne alın ne de almayın demedim." ifadelerini kullandı.

TERİM: BU HABERLERİN BİR KISMI İÇERİDEN GİDİYOR

Terim şöyle devam etti, "Üzgünüm, bu haberlerin bir kısmı içeriden çıkıyor. Açıkçası araştırıyorum, bulursam da neler olacağını biliyorsunuz. Galatasaray aleyhine bu işler. Onyekuru’nun 70 numara giyeceğini şimdi öğrendim, fakat benden önce öğrenenler oldu. Bize bakan muhabir bilmeyecek, başkaları bilecek. Nasıl olacak bu iş?" 

"GALATASARAY HEP İKİNCİ YARIDA FARKLI OLDU"
 
Spesifik olarak "10 numara istiyorum." şeklinde bir ifade kullanmadığını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Bu sene cezamız devam ediyor. Geldiğimizden beri veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz. Allah’a şükür hep beraber iyi gidiyoruz. Şartlar bizim önümüzde bir şey çıkarırsa ona göre devam ederiz." dedi.

Galatasaray'ın ligin ikinci yarılarında hep farklı bir performans sergilediğini kaydeden Terim, şöyle konuştu: "Galatasaray hep ikinci yarıda farklı oldu. Bir defa beraber çalışma imkanımız var. Avusturya’ya neredeyse genç takımla gittik."
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