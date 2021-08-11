Terim'den St. Johnstone maçı öncesi 'iklim' açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda yarın St. Johnstone ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde yaptığı açıklamada, ülkede havanın soğuk olmasına değinerek, "En önemli değişiklik, aşağı yukarı 20 derece fark var. Ben kabanlayım. 40 derecelerden geldik, bir insanı şaşırtabilecek derecede iklim farklılığı var. Böyle değişimlerde insanın vücudu da şaşırır. O kadar sıcağa alıştık ki, burada epey üşüyoruz. İklim farklılığı inşallah etkilemez." diye konuştu.





Fatih Terim ve yeni transferlerden Patrick van Aanholt, takımın UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda yarın St. Johnstone ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.





Kale, İsmail Çipe'ye emanet





Terim, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak maçta, ilk maçta kırmızı kart gören Fernando Muslera'nın yokluğunda kalede İsmail Çipe'ye fırsat vereceğini açıkladı.





"İlk maçta pozisyonları değerlendiremedik"





Fatih Terim, İskoç ekibi St. Johnstone'un mücadeleci bir takım olduğunu kaydetti: "St. Johnstone'un performansı beni şaşırtmadı, maçın nasıl geçeceğini de söylemiştim. İkinci yarının başındaki kırmızı kart oyunun şeklini değiştirdi. Maç öncesi düşüncelerimde yanılmadığımı gördüm. Çok mücadele eden, temaslı oyunu çok iyi oynayan bir takım. Sadece Muslera'yı kaybetmemiz ve 10 kişi kalmamız, önemli bir dezavantaj. Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz o süre içinde 2-3 net pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik, onları değerlendirseydik buraya farklı bir avantajla gelebilirdik."





"İnşallah iklim farklılığı etkilemez"





Fatih Terim, ülkede iklim şartlarından yakınarak, "En önemli değişiklik, aşağı yukarı 20 derece fark var. Ben kabanlayım. 40 derecelerden geldik, bir insanı şaşırtabilecek derecede iklim farklılığı var. Böyle değişimlerde insanın vücudu da şaşırır. O kadar sıcağa alıştık ki, burada epey üşüyoruz. İklim farklılığı inşallah etkilemez." diye konuştu.





"Sürekli Falcao'yu soruyorsunuz"





Terim, Falcao'nun kadroya alınmaması ile ilgili şunları söyledi: "Sürekli Falcao'yu soruyorsunuz. Ben de ısrarla cevap veriyorum. Kadroda yoksa, bir sebebi vardır. Sebep demeyelim, teknik bir karar diyelim. Bu daha doğru olur."





Van Aanholt "Knedi oyunumuzu oynayacağız"





Yeni transfer Patrick van Aanholt, takıma alıştığını ifade etti:





"Takıma iyi adapte olduğumu ve kondisyon durumumun iyi olduğunu düşünüyorum. İlk maça göre farklı bir maç olacak, nasıl oynadıklarını biliyoruz, biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Kendi oyunumuzu oynayıp, göreceğiz. Galatasaray'la yılın başından beri görüşüyorduk, uzun bir süreçti. Şu anda burada olduğum için mutluyum."