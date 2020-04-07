Samanyolu Haber /Spor / Terim'in son testi de negatif çıktı /07 Nisan 2020 14:56

Terim'in son testi de negatif çıktı

Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen günlerde hastaneden taburcu edilmişti. Evde karantinada olan Terim'in son yaptırdığı testin negatif çıktığı öğrenildi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, spor camiasından bazı kişilere de bulaşmıştı.

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun sembol isimleri arasında yer alan Fatih Terim de koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. 23 Mart'ta tedavi altına alınan Terim, 30 Mart'ta taburcu edilmişti. 

14 gün evinde karantina altında kalacağı ve kendisini izole edeceği açıklanan 66 yaşındaki Terim'in son testinin de negatif çıktığı öğrenildi.

13 Nisan'a kadar evinde kendini izole edecek olan deneyimli teknik direktör, bu sürecinin sona ermesinin ardından normal yaşantısına geri dönecek.
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