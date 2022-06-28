Terk edilmiş bir kamyonda 42 kişi ölü bulundu

Fas'tan İspanya'ya geçmek isteyen göçmenlere polisin müdahalesi sonucu 35 göçmen ölürken, benzer bir haber de ABD'den geldi.







ABD basınında yer alan haberlere göre, Texas eyaletinin San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyon içinde göçmen olduğuna düşünülen 42 kişi ölü bulundu. Kamyondaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonda bulunanların kaçak yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.