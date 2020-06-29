Terkos'u bitirecek proje

Tartışmalı proje Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak “Yenişehir”in planları itirazlar üzerine revize edildi.





Planda birçok itiraz noktası aynı kalırken sit alanlarında değişikliğe gidildi. Arnavutköy’deki Terkos Gölü yakınlarında eko turizm adı altında “İstanbul’un doğa turizmi potansiyelinin değerlendirilebileceği; otel, motel ve diğer konaklama tesisleri” gibi yapıların önü açıldı. Planda Kanal İstanbul için “özel proje alanı” tanımı da getirildi.





"Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen 37 bin hektarlık proje alanına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kılındı.





Plan değişikliğine ilişkin açıklama yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz itirazlarının neredeyse hiçbirinin dikkate alınmadığına dikkati çekerek “Yaptığımız ilk incelemelerde, değişikliklerin, projenin yarattığı tehditleri ortadan kaldırılmadığı, bilakis, tahribatın detayını kurallara bağlayan yıkıcı, dönüştürücü yeni ek hükümlerin getirildiği görülmektedir.” dedi.





"DAVA AÇACAĞIZ"





Koramaz hukuki süreci başlatacaklarını duyurarak “Yandaş kesimlere ve uluslararası sermayeye kentsel rant alanları yaratmayı amaçlayan Kanal İstanbul Projesi, büyük ölçekli bir ekolojik tahribat ve yıkım projesidir” ifadelerini kullandı.





Planda Yenişehir’le birlikte kanalın etrafına yapılması planlanan konutlar, oteller, sanayi siteleri, teknoparklar, üniversiteler, haller, TIR-kamyon parkları, kongre ve fuar merkezleri gibi ana unsurlar korundu.





Planda proje alanında 1., 2. ve 3. derece deprem bölgeleri bulunduğu da anlatıldı. Planda bölge kurulu kararına göre sit alanlarında değişiklik yapılarak AvcılarKüçükçekmece sınırlarında kalan “İç ve Dış Kumsal Mevkii Doğal Sit Alanı”nın derecesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “doğal sit - nitelikli doğal koruma alanı” şeklinde derecelendirildi. Küçükçekmece’deki Soğuksu Çiftliği 1. ve 3. derece doğal sit alanı ilan edildi. Projeyle ilave gelecek nüfus da 500 bin ile sınırlandırıldı.





EKO TURİZM OTELİ





Planda Kanal İstanbul ile ilişkilendirilerek projelendirilecek alanlara “Özel proje alanları” tanımı getirilerek “Alanın kesin sınırları alt ölçekli planlarda belirlenecektir.” ifadeleri kullanıldı.





Eko turizme de yer verilen planda, “Arnavutköy ilçesinin Terkos Gölü yakınlarında, su yolunun batısındaki bu alanlarda; İstanbul’un doğa turizmi (macera odaklı turizm, doğa yürüyüş alanları, atlı doğa yürüyüşü vb) potansiyelinin değerlendirilebileceği; otel, motel ve diğer konaklama tesisleri, kamp ve karavan alanları, izci kampı, spor tesisleri, yeme-içme tesisleri, sosyo-kültürel tesisler ve rekreasyon alanları, at çiftlikleri, tema parkı, bölge parkı, botanik bahçesi ve hayvanat bahçesi yer alabilir.” ifadeleri yer aldı.