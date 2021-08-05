Samanyolu Haber /Gündem / Termik santraldeki yangın söndürüldü /05 Ağustos 2021 12:07

Termik santraldeki yangın söndürüldü

Muğla’nın Milas ilçesinde devam eden ve rüzgarın da etkisiyle dün akşam Kemerköy Termik Santrali’ne ulaşan yangının ardından, santral tahliye edilirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi santral bahçesinde yanan ağaçların söndürüldüğünü açıkladı.

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Belediye Afet Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Kemerköy termik sahası bahçesinde yanan ağaçlar söndürülmüştür. Santral içinde herhangi bir patlama olmamış ve çevreye herhangi bir kimyasal madde yayılmamıştır” dendi.

Türkiye genelinde 28 Temmuz’da başlayan orman yangınlarının büyük bir kısmı söndürülse de Muğla’da pek çok yerde yangınlar aşırı sıcak hava ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu sabaha karşı Twitter’dan yaptığı açıklamada santraldeki yangına ilişkin, “Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir” dedi.

Tahliyenin ardından itfaiye acil müdalale ekipleri tarafından durum tespiti için santral sahasında ilk incelemelerin yapıldığını belirten Altun, “Santraldaki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada orman yangınının termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan kişilerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait çıkarma gemileriyle emniyetli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.
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