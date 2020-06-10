Samanyolu Haber /Gündem / Termik santralden kül yağdı /10 Haziran 2020 21:00

Termik santralden kül yağdı

Filtre takma zorunluluğu nedeniyle 1 Ocak’ta kapatılan Kahramanmaraş’taki Çelikler Afşin Elbistan Termik Santrali önceki gün faaliyete geçti. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, santralden kül yağdığını söyleyerek “Filtre takılmış olsa kül yağmazdı. Demek ki dostlar bizi alışverişte görsün diye kapatmışlar” dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ruhsat verildiğini açıklamasının ardından filtre takma zorunluluğu nedeniyle 1 Ocak’ta kapatılan Kahramanmaraş’taki Çelikler Afşin Elbistan Termik Santrali, önceki gün faaliyete geçti. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, santralden çevreye kül yağdığını açıkladı.
 
“Filtre takıldıysa bu görüntü nedir?” diye soran CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “İlgili firma filtre takıldığını söyledi ancak filtre takılmamış. Filtre takılmış olsa kül yağmazdı. Kül yağıyor. 6 aydır hava temizliydi. Bu AKP’nin çevreye karşı duyarlılığının göstergesidir. Demek ki dostlar bizi alışverişte görsün diye kapatmışlar. Halkı değil rantı seviyorlar” diye konuştu.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Çelikler Tunçbilek Termik Santrali, yeniden faaliyete başlamış ancak vatandaşlar santralin çevreye kül yaydığını görünce eylem yapmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise kapatılan santrallere ilişkin şunları söylemişti: “Soma Termik Santralinin 6 ünitesinden 4’üne, Kangal Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santralinin 4 ünitesinden 2’sine, Tunçbilek Termik Santralinin 3 ünitesinden 2’sine, Afşin A Termik Santralinin 4 ünitesinden 2’sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar mevzuata uygun hale getirilmiştir.”
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