Termik santrallere 'atık muafiyeti' getirildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vetosuyla 2.5 yıl daha ülkeyi zehirlemelerine izin verilmeyen 14 kömür santraline şimdi de sürpriz bir şekilde atık muafiyeti getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı yönetmelikle, atıkları çevre mevzuatına uymadığı için kapanması gereken çok sayıda termik santralin yeni yılda çalışmaya devam edebileceği bildirildi.









Çevre Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” değişikliği ile çevre mevduat yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için yıl sonunda kapanması gereken termik santrallerin, depolamaları gereken atıklar için uymak zorunda oldukları sınır değerler değiştirildi. Santralların “geçirimsiz zemini olmayan” depolama sahalarına “akademik rapor” şartıyla izin verildi. Kurumsal akademik rapor alan tesisler, düzenli depolama tesisi onay belgesi ve il müdürlüğü onayı olmaksızın “düzenli depolama” için çevre izin lisans başvurusu yapabilecek.





Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, baca arıtma sorunu olmayan ancak atık sahası çevre mevzuatına uymadığı için 31 Aralık 2019'da kapatılması gereken termik santrallerin bu yönetmelik sayesinde kapanmaktan kurtulabileceğini söyledi. Bozoğlu, yönetmeliğin baca arıtma sistemi çevre mevzuatına uymadığı için kapanması gereken termik santralleri ise etkilemeyeceğini belirtti.









"Endişelerimiz bir kat daha arttı; atık sahalarının yeraltı sularımızı, tarım alanlarımızı kirletme riski var"

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre ÇMO Başkanı Dr. Bozoğlu, ‘'Yayımlanan yönetmelik değişikliği termik santrallerin toksik atık da barındırdığı bilinen, vahşi, kontrolsüz, yeraltı sularını, tarım alanlarını, yüzey sularını riske atan atık sahalarını meşrulaştırma endişesi yaratmaktadır. Bu düzenleme ile içeriğinin ne olacağı dahi belirlenmemiş 'akademik' bir rapor ile bu atık sahaları izinli hale getirilebilecektir. Geçirimsiz zemini olmayan, vahşi depolama alanları, bu yöntem ile çevre izni alabilecek” dedi ve şu uyarıda bulundu:





“Endişelerimiz ne yazık ki bir kat daha arttı. Bu düzenleme ile geçmişte felaketler yaşatan Ümraniye Çöplüğü'nden daha da tehlikeli olan bu atık sahalarının 20-30 yıl daha doğayı, yeraltı sularımızı, tarım alanlarımızı, yüzey sularımızı kirletmeleri riski ile karşı karşıyayız. ”