"Terminal" filmi gerçek oldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanmaktan korkan bir adamın Chicago şehrinde bir havalimannıda 3 ay yaşadığı anlaşılınca zanlı gözaltına alındı.







Kaliforniya eyaletinde ikamet eden ve adının Aditya Singh olduğu belirlenen zanlı Covid-19'a yakalanmaktan korktuğu için ekim ayında geldiği Chicago O'hare Uluslararası Havalimanı'nda saklanmaya başladı.







Kendisine sahte bir havalimanı personeli kimliği hazırlayan 36 yaşındaki zanlı hiç kimseye belli etmeden 3 ay boyunca havalimanının güvenlikli bölgesinde kaldı.





Aditya Singh, polise verdiği ifadede Koronavirüs'e yakalanmaktan korktuğunu söyledi.





SABIKA KAYDI YOK, KEFALETLE SERBEST KALACAK





Skandalın ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan Aditya Singh, Cook County Nezarethanesi'ne sevk edilirken, daha önce herhangi bir sabıka kaydı olmadığı ve 1.000 dolar kefaretle serbest bırakılabileceği kaydedildi.





Savcılık makamı ocak ayı sonunda hâkim karşısına çıkacak olan zanlı Aditya Singh'in yasaklı bir bölgeye girmek ve hafif suç işlemek sebebiyle mahkemeye sevk edildiğini belirtti.





Euronews Türkçe'nin haberine göre Cook County hâkimlerinden Susana Ortiz havalimanında bu kadar uzun süre kendisini saklayabilen birinin yolcular için tehlike arz ettiğini ve güvenli mekânlar olarak bilinen havalimanları için endişe verici olduğunu söyledi.







TERMİNAL FİLMİNİ HATIRLATTI





2004 yapımı "Terminal" isimli filmin başrolünde Tom Hanks oynamıştı. Komedi-drama türü film 1988'den 2006'ya kadar Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda ikamet eden Mehran Karimi Nasseri'den ilham alınarak çekilmişti.

