Terminaller, buz pistleri, konser salonları... Almanya aşı merkezlerini kuruyor

Bir zamanlar konserlere sahne olan bir merkez, iki havalimanı terminali, buz pisti... Almanya'nın başkenti Berlin'de farklı amaçlara hizmet eden yapılar Covid-19 aşı merkezlerine dönüştürülecek. Hedef 3 ayda 1 milyona yakın insanı aşılamak.





Euronews'in haberine göre Berlin yönetiminin planlarına göre günde 4 bine yakın kişiye aşı yapabilme kapasiteli 6 merkezin aralık ayının ortasından itibaren açılması amaçlanıyor.





Proje kapsamında bir konser salonu, iki havalimanı terminali, bir fuar merkezi, bir velodrom ile bir buz pisti aşı merkezine dönüştürülecek.





Reuters'a konuşan proje koordinatörü Albrecht Broemme, bu merkezlerin her birinde günde 3 bin ila 4 bin kişinin aşılanmasını hedeflediklerini söyledi. En büyük zorluğunun doğru insanı doğru anda doğru merkeze yönlendirmek olacağını aktaran Broemme, aşının hangi firmalardan tedarik edileceğiyle ilgili de bilgi verdi.





"Avrupa'da geliştirilen aşılar kullanılacak"





Proje koordinatörüne göre ilk etapta kullanılacak aşıların yüzde 80'inin Pfizer/BionTech'in geliştirdiği aşı olacağı, kalan yüzde 20'nin AstraZeneca firmasından tedarik edileceği tahmin ediliyor.





Haftanın yedi günü 09.00-19.00 arası açık olacak merkezlerde 3 ay sürecek aşılama projesinin ardından muayenehane ve eczanelerde de aşı yaptırılabilecek. İlk etapta 75 yaş üstü vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına öncelik verilecek.





Almanya'nın, koronavirüs aşısının onay alması halinde halka en hızlı dağıtacak ülkeler arasında olması bekleniyor. Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn 300 milyon doz sipariş verildiğini duyurmuştu.

