Samanyolu Haber /Gündem / Termometreler İstanbul'da 39 dereceyi gösterdi /02 Ağustos 2021 22:27

Termometreler İstanbul'da 39 dereceyi gösterdi

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da gün içinde termometrelerin 39 dereceye kadar yükseldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olan aşırı sıcaklar sebebiyle, 11.00 ila 16.00 saatlerinde sıcak hava dalgasından dolayı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpması ve vücutta sıvı kaybına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcaklara karşı uyardığı İstanbul'da, sıcak ve nemli hava bunalttı. Kentte öğle saatlerinde sıcaklık 39 dereceyi buldu. Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre Eyüpsultan'da sıcaklık saat 15.00 sıralarında 39 derece olarak ölçüldü.

Aynı saatlerde Şişli 37.4, Sarıyer 37.1, Sancaktepe 36.9, Arnavutköy ve Beykoz 36.3, Fatih ise 36.1 derece oldu.

Aşırı sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Emirgan ve Sarıyer sahil şeridinde denize girdi.
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