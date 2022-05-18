Terör eylemlerine teşebbüse idam cezası onaylandı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ceza Kanunu’ndaki, terör eylemlerine teşebbüste idam cezasını öngören düzenlemeleri onayladı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ceza Kanunu’ndaki, terör eylemlerine teşebbüste idam cezasını öngören düzenlemeleri onayladı.





Lukaşenko’nun onayladığı düzenlemeye göre, terör eylemlerine teşebbüs durumunda idam cezası verilebilecek.





Yasa ile özellikle de yabancı bir devletin veya uluslararası kuruluşun temsilcisine karşı olmak üzere uluslararası terör eylemi gerçekleştirmeye; organize bir grup tarafından veya nükleer enerji tesislerinin, radyoaktif, güçlü, toksik kimyasal veya biyolojik maddelerin kullanımıyla, yahut bir kişinin öldürülmesiyle bağlantılı terör suçu işlemeye; devlet veya kamuya mal olmuş kişileri resmi veya toplumsal faaliyetleri nedeniyle öldürmeye teşebbüs edenler bu cezaya çarptırılabilecek.



