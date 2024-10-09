Samanyolu Haber /Dünya / Terör saldırısı alarmı! Seçimi kana bulayacaktı /09 Ekim 2024 23:52

Terör saldırısı alarmı! Seçimi kana bulayacaktı

ABD Adalet Bakanlığı, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 5 Kasım'da bir terör saldırısına hazırlandığı iddiasıyla, Oklahoma'da yaşayan Afganistan uyruklu Nasir Ahmed Tevhidi (27) adlı kişinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından tutuklandığını açıkladı.

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ABD Adalet Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, 2021 yılından bu yana Oklahoma'da yaşayan Afganistan uyruklu Tevhidi hakkında hazırlanan iddianameyi kamuoyu ile paylaştı.

İddianamede, terör örgütü IŞİD sempatizanı olduğu ve son dönemde 2 "AK-47" tüfeği ve çok sayıda mermi edindiği bildirilen Tevhidi'nin, 5 Kasım'da kalabalık bir yere saldırı düzenlemeyi planladığına ilişkin bazı yazışmalarının ele geçirildiği kaydedildi.

KALABALIK BİR  YERE SALDIRI PLANLADI

Tevhidi'nin eşi ve çocukları için Afganistan'a tek gidiş yönlü bilet aldığı ve eşyalarını satışa çıkardığı gibi detaylara da yer verilen iddianamede, seçim güvenliği konusunda bu ve benzeri olası tehditlere yönelik hazırlıkların en üst seviyede tutulduğu belirtildi.

İddianamede, Tevhidi'nin sorgusu sırasında seçim günü kalabalık bir yere saldırı planladığını itiraf ettiği de ifade edildi.

IŞİD'e yardım ve yataklık suçlamasıyla yargılanacağı bildirilen Tevhidi'nin 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

Bakanlık, açıklamasında, seçim güvenliğine ilişkin FBI'ın alarmda olduğunu ve olası tehditleri tespit ve bertaraf etmek için büronun yoğun şekilde çalıştığını vurguladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletindeki bir seçim mitinginde suikast girişimine maruz kalmasının ardından ABD'de seçim öncesi ve seçim gününe ilişkin güvenlik tartışmaları artmıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.
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