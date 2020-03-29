Milyonlarca gözü yaşlı insan için müjde olsun

SAMANYOLUHABER- Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Haraket Partisi'nin (MHP) hazırladığı infaz indirimi düzenlemesinin hukuk ihlalleri ve mağduriyetleri giderecek şekilde tanzim edilmesi gerektiğini belirtti.





Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen Karaduman, "Yargı iktidarın muhalifleri cezalandırma aygıtına dönüştürülmemelidir. Yargının iktidar tarafından araç hâline getirildiği bir memlekette adaletten bahsetmemiz, adil bir yönetimden bahsetmemiz asla mümkün olmayacaktır." tespitinde bulundu.





Karaduman, TBMM'ye sunulan infaz düzenlemesinin "silahlı terör örgütü üyesi olduğuna" dair hakkında somut delil bulunmayan ve irtibat-iltisak gibi hukuki bir altyapısı olmayan kavramlarla tutuklanmış ya da hüküm giymiş kişileri de mutlaka kapsaması gerektiğini vurguladı.





TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ KULLANMAK SUÇ DEĞİLDİR!





Karaduman şöyle devam etti: "Bakınız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gözetim ve denetimi altındaki bankaya para yatırmak, Milli Eğitim Bakanlığı'nca faaliyetine izin verilen okul ve dersanede eğitim görmek ve insanların hayatlarını idame ettirebilmesi için bu kurumlarda çalışmak, İçişleri Bakanlığı'nca faaliyetlerinde herhangi bir sakınca görünmeyen vakıf, dernek ve sendikalara üye olmak, buna benzer Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri kullanmaktan öte geçmeyen eylemlerin suç unsuru olarak gösterilmesi hukuki bir garabetten başka hiçbir şey değildir."





Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman bütün siyasi partilere çağrıda bulundu.





TERÖR SUÇU İLE DÜŞÜNCE SUÇU AYNI KEFEYE KONULAMAZ





Karaduman şimdiye kadar oluşan mağduriyetleri gidermek ve bundan sonra oluşacak ihlalleri ortadan kaldırmak maksadıyla "terör suçu" ve "düşünce suçu" kavramlarının açıklığa kavuşturulması için infaz düzenlemesi ile tarihi bir fırsat yakalandığını kaydetti.





"Terör suçu açıklığa kavuşturulmalı ve hukuki bir zemine oturtulmalıdır." diyen Karaduman, "Şu anda gündemde olan bu infaz düzenlemesi öyle ümit ediyorum ki gözyaşları eşliğinde heyecan ve umutla bekleyen milyonlarca vatandaşımızın yüzünü güldürsün ve milyonlarca vatandaşımıza müjde olsun." dedi.