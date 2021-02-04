Samanyolu Haber /Gündem / Terörist dediler, hepsini bıraktılar /04 Şubat 2021 15:03

Terörist dediler, hepsini bıraktılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Boğaziçili öğrencilere terörist ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Bu çocuklara terörist diyorlar. Suç... Bir kişinin terörist sayılabilmesi için mahkeme kararı lazım. ‘Terörist’ dediler tamamı serbest bırakıldı. Ne oldu şimdi. Kaybeden kim.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın toplantısı düzenleyen iki lider, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, “Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın, çağrısı yapmıştınız. Sayın Cumhurbaşkanı ‘Boğaziçili öğrenciler öğrenci mi terörist mi?' dedi, Sayın Bahçeli de ‘Başı ezilesi yılanlar' ifadesini kullandı. Boğaziçili öğrencilere terörist ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki soru üzerine şöyle konuştu:

– Bu çocuklara terörist diyorlar. Suç… Bir kişinin terörist sayılabilmesi için mahkeme kararı lazım. Devleti yöneten, devletin en tepesindeki kişinin ağzından çıkan sözü tartması lazım. ‘Terörist' diyor, ne yaptı… Eline silah aldı adam mı dövdü, adam mı öldürdü… Bir yerleri mi taradı. Hayır. Anayasa'nın verdiği hakkı kullanıyor. Bu hakkı kullandı diye bir insan nasıl terörist ilan edilir.

– Hem suçtur, dava açılırsa tazminat ödemek zorundadırlar. Çocuklarımızı gençlerimizi kazanmak durumundayız. Bakın gençler bazen bizim düşündüğümüzden daha aşırı hareket de yapabilirler. Ama bunları anlayışla karşılamak lazım. ‘Terörist' dediler tamamı serbest bırakıldı. Ne oldu şimdi. Kaybeden kim. Terörist lafını kullanan. Yazıktır günahtır. Bu çocukları suçlamamak lazım. Çocukları dinlemek lazım. Çocuklarla konuşmak lazım. Bunlar bizim ülkemizin yetiştirdiği çok değerli evlatlar.

MEVCUT ANAYASAYA UYMAYANA NASIL GÜVENECEĞİZ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısıyla ilgili soruya ise Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:


– Türkiye’nin gerçek gündemi aslında pahalılık, işsizlik… Türkiye bu gündemden çıkmak zorundadır. Bunu tartışarak çıkarmak zorundayız. Siyasette ciddi bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşmadan çıkması lazım.

– Bir anayasa tartışması Sayın Erdoğan başlattı. Bu tartışmanın başlaması için var olan anayasaya uymanız gerekli. Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı esas mı esas.

– Mevcut anayasaya uymayan kişinin davetine nasıl inanacağız. AYM bir karar veriyor. AYM kararları uygulanmıyor. Kararları nedeniyle suçlu organ haline getiriliyorsa, anayasa teklifine nasıl katılacağız. Uzlaşma ile kabul edilmiş bir anayasaya ihtiyaç var, kabul ediyoruz.

Karamollaoğlu ise üzerinde çalıştıkları anayasa taslağının gelecek hafta hazır olacağını dile getirdi ve anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

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