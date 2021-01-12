Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversitede yaşanan rektör protestolarına ilişkin, “Bu işin içinde olan teröristler var” açıklamasının ardından, “Terörist ilan edildim çünkü…” başlığıyla bir video yayımladı. Videoda öğrenciler neden terörist ilan edildiklerini anlattı.





Rektörün atamayla değil, seçimle gelmesini, özgürlük istediklerini, kurumun 150 yıllık kültürüne saygı duyulmasını istediklerini söyleyen öğrenciler, tek sesliliği değil çok sesliliği savunduklarını ifade etti. Siyasi iktidardan farklı düşündükleri için terörist ilan edildiklerini belirten öğrenciler, Anayasal hak olan protesto hakkını kullandıklarını söyledi. Akademik özgürlüğe inandıklarını belirtti ve üniversitenin iradesine saygı duyulmasını istediklerini vurguladı.











