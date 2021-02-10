Samanyolu Haber /Gündem / Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum /10 Şubat 2021 10:54

Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum

Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler son bir ayda maruz kaldıkları polis şiddeti ve diğer hukuksuzluklara karşı neler hissettiklerini yayınladıkları kısa bir video ile dile getirdi: "Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi hissediyorum. Ülkem adına çok üzgünüm."

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski AKP milletvekili adayı Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak tayin etmesine karşı çıkan Boğaziçili öğrenciler geniş halk kitlelerinin kendilerine destek vermeyince hayal kırıklığına uğradı. 

Boğaziçi öğrencileri sitemlerini kısa bir video ile dile getirdi. Öğrencilerden Ekin Derdiyok, "2 Ocak'tan beri yaşananlar beri yaşananlar beni Türkiye'de akademik kadroların liyakata göre değil, sadakata göre doldurulduğu gerçeğiyle yüzleştirdi. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi hissediyorum. Ülkem adına çok üzgünüm." dedi. 

"DEMOKRASİYİ SAVUNDUĞUMUZ İÇİN 'TERÖRİST' İLAN EDİLDİK"

Bengisu Kaynar ise "Boğaziçi İktisat bölümüne Türkiye üçüncüsü olarak girdim. Türkiye'de kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak hayalimdi. Demokrasiyi ve kurumumu savunduğum için sürekli terörist ilan edilmekten çok yoruldum. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm." ifadelerini kullandı. 

BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİLERİNİN KURDUĞU BİR GRUP

Videoyu hazırlayan "pols302" adlı grup kendini şöyle tanımlıyor: "Burada, bir grup Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak çoğunlukla ülke ve dünya gündemindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal meselelere odaklı, yer yer teorik olabilen yazılar paylaşıyoruz. Yazının; tartışmayı, tartışmanın düşünsel zenginlik getirildiğine inanıyoruz. Hızlı tüketim çağında tahammül sınırının düşük olması bilinciyle de yazılarımızı olabildiğince kısa ve öz tutmaya çalışıyoruz."
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