Denetimli serbestlik hakkı kullandırılmıyor

Türkiye’deki cezaevlerinde insan hakları ihlalleri azalmıyor, aksine her geçen gün hukuksuzluklara yenileri ekleniyor. Yatarını doldurduğu halde ‘denetimli serbestlik’ hakkından faydalandırılmayan binlerce insan, cezaevi idaresinin keyfi kararıyla tahliye edilmiyor.
Bunlardan biri de 15 Temmuz’dan 6 ay kadar önce tutuklanan avukat Turan Canpolat. Ocak 2016’da ‘müvekkilini’ savunduğu için ‘örgüt üyeliğinden’ hakkında işlem yapılan Canpolat, tutuklu bulunduğu cezaevindeyken ‘darbeye teşebbüsle’ de suçlanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘saçmalığı’ fark etmesi üzerine suçlama yeniden ‘örgüt üyeliğine’ dönüştürüldü. Malatya ve Ankara’da hakkında açılan iki dosya da birleştirilen Canpolat, silahlı terör örgütü üyeliğiyle iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Turan Canpolat, 6,5 yıldır tutuklu. Yatarı tamamladı. Denetimli serbestlik hakkı kapsamında tahliye edilmesi gerekiyordu. Ancak cezaevi yönetimi Canpolat’ı keyfi olarak tutuyor, tahliye etmiyor.
Kızı Leyla Canpolat, konuyla ilgili son paylaşımında şunları yazdı: “Babam Av. Turan Canpolat’ın İYİ HALLİ olduğuna dair Elazığ 2 nolu CİK’in 08.04.2022 tarihli kararına rağmen babama denetimli serbestlik verilmiyor. Nedeni ise terörist olduğunu kabul et buna dair dilekçeyi bize ver demeleri Elbet Bir Gün Hukuk İşleyecek. HESABI ELBET SORULUR!”