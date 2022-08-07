Denetimli serbestlik hakkı kullandırılmıyor

Türkiye’deki cezaevlerinde insan hakları ihlalleri azalmıyor, aksine her geçen gün hukuksuzluklara yenileri ekleniyor. Yatarını doldurduğu halde ‘denetimli serbestlik’ hakkından faydalandırılmayan binlerce insan, cezaevi idaresinin keyfi kararıyla tahliye edilmiyor.





Bunlardan biri de 15 Temmuz’dan 6 ay kadar önce tutuklanan avukat Turan Canpolat. Ocak 2016’da ‘müvekkilini’ savunduğu için ‘örgüt üyeliğinden’ hakkında işlem yapılan Canpolat, tutuklu bulunduğu cezaevindeyken ‘darbeye teşebbüsle’ de suçlanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘saçmalığı’ fark etmesi üzerine suçlama yeniden ‘örgüt üyeliğine’ dönüştürüldü. Malatya ve Ankara’da hakkında açılan iki dosya da birleştirilen Canpolat, silahlı terör örgütü üyeliğiyle iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.







